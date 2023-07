Harry e Meghan in crisi? Il rumor da oltre oceano

Harry e Meghan in crisi. Questo l’ultimo rumor che arriva da oltre oceano. Stando a quanto riferito da RadarOnline, i duchi di Sussex avrebbero bisogno di “prendersi del tempo lontani”, per guarire e ricostruire il loro legame. “Stanno cercando di capire cosa sia successo. Harry non si adatta al mondo dorato ma superficiale di Hollywood», ha riferito una fonte al sito, sottolineando che il figlio di Lady Diana spera di “Ritrovare se stesso”.

Harry sarebbe in partenza per l’Africa, terra che considera da sempre una seconda casa, per girare un documentario. Un continente amato anche da sua madre, dove lui ha voluto portare Meghan anche poco dopo che si sono conosciuti “Si spera che prendersi del tempo separati in Continenti diversi li aiuti a trovar tutto ciò di cui hanno bisogno per andare avanti”, ha proseguito l’insider.

Ma il rumor sembrerebbe ampiamente smentito: “Non è affatto vero, è letteralmente inventato”, ha riferito una fonte vicina alla coppia a Page Six, considerando anche che Harry e Meghan sono stati avvistati insieme ai figli in occasione della festa del 4 luglio, in atteggiamenti familiari e allegri.

Meghan Markle pensa a un possibile brand personale separato da Harry

“In questo momento c’è la sensazione che il brand Sussex sia macchiato”, ha aggiunto Schofield, parlando della possibilità che l’ex attrice possa proseguire la sua carriera slegata dall’immagine del principe. Dietro questa scelta ci sarebbe il celebre manager William Morris, con cui si mormora che l’ex attrice abbia recentemente firmato un contratto. “Sarà proprio l’agenzia a dirle che può decollare e fare le sue cose”.