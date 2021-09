Harry e Meghan hanno fatto un passo indietro dalla famiglia reale britannica all’inizio del 2020.

La coppia non avrebbe rimpianti rispetto a questa storica decisione. Lo riportano i giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand nella revisione del libro “Finding Freedom“.

Gli autori riferiscono che la coppia ha trovato il proprio ritmo nella ritrovata indipendenza e sono “orgogliosi” del lavoro che hanno svolto separatamente dall’istituzione di la monarchia.

Da quando si sono allontanati dalla vita reale, la coppia ha lanciato la loro fondazione di beneficenza, Archewell; siglato enormi accordi di produzione con Spotify e Netflix; e continuare a sostenere e difendere le cause care ai loro cuori.

“Per quanto difficili siano stati gli ultimi anni, fonti vicine ai Sussex affermano che né Harry né Meghan hanno rimpianti per le decisioni che hanno preso”, scrivono Scobie e Durand nel capitolo aggiornato del libro, secondo la rivista Town & Country.

“[Questi risultati sono] un altro segno che [Meghan e Harry] hanno preso la decisione giusta di fare un passo indietro dai ruoli reali, non solo per la loro famiglia ma per la loro attenzione alle questioni sociali e per aiutare il mondo”.

La nuova era di Harry e Meghan.

Secondo People, i Sussexes non vedono l’ora che arrivi una nuova “era di visibilità” una volta che la pandemia di COVID-19 consentirà più eventi e interazioni di persona.

“Sono una coppia che fa molto bene in quei momenti di interazione umana”, ha detto recentemente Scobie alla rivista. “Devono stare a terra”.

“Sembrano esistere in un posto diverso e quel posto è molto più sano”, dice Scobie a People. “Meghan ha detto notoriamente che non era abbastanza sopravvivere – ora siamo nel capitolo prospero”.

Almeno per il momento, non è noto quando altri membri della famiglia reale si recheranno in visita in California dai Sussexes. Kate e William sono certamente i più attesi.