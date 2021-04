La prossima estate uscirà una nuova versione della biografia di Harry e Meghan “Finding Freedom”, aggiornata dagli autori con quanto accaduto negli ultimi mesi tra i duchi e la famiglia reale.

La prima edizione, firmata da Omid Scobie e Carolyn Durand, è stata pubblicata l’11 agosto dello scorso anno. Il prossimo 5 agosto è prevista l’uscita del volume aggiornato.

Il libro ha dipinto un quadro lusinghiero dei Sussexes dal primo incontro nel 2016 fino alla loro partenza dal Regno Unito all’inizio del 2020.

La nuova versione includerà l’intervista con Oprah Winfrey del mese scorso e le accuse secondo cui Meghan sarebbe stata vittima di bullismo da parte di alcuni membri dello staff reale.

Ma anche la morte del principe Filippo, al cui funerale Meghan non è potuta andare, essendo agli ultimi mesi della sua seconda gravidanza.

La nuova versione dovrebbe anche discutere degli accordi multimilionari con Netflix e Spotify e della decisione della Regina di spogliarli del loro patrocinio reale, inclusi i ruoli militari di Harry.

Harry, ritorno a Los Angeles dopo il funerale del nonno.

Harry è tornato subito negli Stati Uniti lo scorso martedì, dopo aver preso parte al funerale del principe Filippo.

E’ stato il primo viaggio del Duca in Gran Bretagna in un anno, ma soprattutto a seguito dell’intervista con Oprah, in cui ha affermato che suo padre e suo fratello sono “intrappolati nel sistema”.

Dopo la cerimonia funebre a Windsor i due fratelli sono andati via insieme. Un gesto che ha acceso le speranze di quanti sperano in una riconciliazione tra William e Harry.

La chiamata di Meghan alla regina.

Secondo quanto riferito da una fonte a People, l’ex star di Suits ha avuto una conversazione privata con Elisabetta II.

Alla chiamata ha partecipato anche il piccolo Archie, che compirà due anni il prossimo maggio.

Meghan ha guardato la cerimonia in televisione. Tuttavia, prima avrebbe parlato con la sovrana.