Harry e Meghan si sono trasferiti a vivere a Montecito, in California, dopo aver trascorso del tempo a Los Angeles.

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno da poco comprato una nuova casa con nove camere da letto e 16 bagni, più una guest house separata con due camere da letto e due bagni.

Uno dei pezzi forti della dimora da 11,2 milioni di sterline è la cameretta del figlio della coppia, il piccolo Archie.

Nelle foto prese da precedenti annunci immobiliari quando la casa era ancora sul mercato emergevano molti dettagli.

Come si legge su Hello!, la stanza del royal baby è decorata con pareti color crema con intagli a mano per creare un effetto alberato e tappeti bianchi con un motivo floreale rosa e verde.

I mobili includono un letto fatto a mano progettato per replicare un castello, con tanto di colonne a torretta in stile medievale alle due estremità e scale curve che conducono al secondo livello.

Il letto è incorniciato da tende che arrivano al pavimento e ci sono due scaffali da usare come librerie e tanti giocattoli a disposizione.

C’è un grande lampadario e delle grandi porte finestre in vetro, che permettono alla stanza di essere molto luminosa.

Uscendo all’esterno c’è una vista sulla tenuta che fa parte della villa e in giardino c’è un parco giochi privato, con due scivoli e altri giochi tipici amati dal bambini.

I vicini di casa di Harry e Meghan.

Tra le celebrities che hanno scelto questo luogo ci sono Oprah Winfrey, grande amica della coppia, Tom Cruise, Ellen DeGeneres e la moglie Portia de Rossi, così come Natalie Portman e Gwyneth Paltrow.

Le prime lamentele per la presenza dei duchi.

Sembra che l’arrivo di Harry e Meghan sia stato accompagnato da qualche lamentela da parte di alcuni abitanti di Montecito, che considerano la presenza della coppia un rischio per la privacy degli abitanti della zona.