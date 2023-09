Harry atteso a Londra per i WellChild Awards, ma rischia di non incontrare il padre. Se al momento un faccia a faccia tra il principe e Re Carlo III è ritenuto assai improbabile dai media britannici, un gesto potrebbe comunque arrivare la prossima settimana, in occasione del 39mo compleanno di Harry, il 15 settembre.

I tabloid, tra cui Hello Magazine, sottolineano che il duca del Sussex ha particolarmente a cuore l’organizzazione benefica nazionale per i bambini gravemente malati e le loro famiglie, nella quale è impegnato in prima linea da diversi anni.

“Per oltre quattro decenni, WellChild ha trasformato la vita di bambini e giovani in tutto il Regno Unito, fornendo cure critiche che danno priorità al benessere fisico, mentale ed emotivo di questi individui e delle loro famiglie”, ha dichiarato Harry, padre di due figli, nel messaggio inviato in vista della premiazione.

Harry ha partecipato ai WellChild Awards in 11 occasioni precedenti e trascorrerà del tempo con ciascun vincitore e le sue famiglie durante un ricevimento pre-cerimonia. “Il coraggio e la forza incarnati da questi giovani – e l’instancabile devozione di coloro che li sostengono – non smettono mai di ispirarmi. Sono onorato di partecipare alla cerimonia di premiazione di quest’anno e di celebrare il loro incredibile lavoro”, recita un comunicato pubblicato da WellChild.

Secondo un insider del palazzo citato dal Daily Mail, il duca non incontrerà il padre, che “non ha tempo in agenda”, e nemmeno il fratello, William. Ma anche il marito di Meghan Markle non avrebbe “alcuna intenzione” di vedere il padre e il fratello, anche perché “se fosse cosa buona e giusta per la famiglia risolvere le loro divergenze, forse anche nella memoria della defunta regina, la cosa sarebbe molto lontana”.

Secondo il Telegraph, “per la prima volta da quando si è trasferito all’estero, Harry sarà costretto a chiedere il permesso a Buckingham Palace per un alloggio”, dopo lo ‘sfratto dalla sua precedente casa di Frogmore Cottage. Secondo la stessa fonte di stampa, Harry dovrà quindi “richiedere l’accesso a un appartamento in una delle tenute reali” o soggiornare in un albergo oppure farsi ospitare da amici. Fonte: Agi.