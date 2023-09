Harry e Meghan, viaggio segreto in Portogallo dopo gli Invictus Games

Harry e Meghan hanno prolungato la loro visita in Europa dopo gli Invictus Games con una vacanza in Portogallo. Sembra che il Duca e la Duchessa del Sussex si siano concessi un soggiorno di tre notti nella penisola iberica nel massimo della privacy.

I due avrebbero viaggiato un’ora a sud verso il resort CostaTerra Golf and Ocean Club, situato nella città costiera di Melides, nella regione dell’Alentejo, in un’operazione “mega-segreta”, secondo il sito locale Nova Gente, che ha riferito come la coppia, prima di tornare nella terra natale di Meghan in California, abbia trascorso una mini vacanza con la cugina del principe Harry, la principessa Eugenie e suo marito, Jack Brooksbank.

Eugenie e Jack si dividono tra Londra e il CostaTerra Golf and Ocean Club a Melides, dopo che Jack si è assicurato un ruolo di marketing e vendite presso il resort. Meghan, 42 anni, e Harry, 39 anni, hanno preferito non pubblicizzare la “fuga romantica né attraverso la stampa né attraverso i loro social network”, ha detto una fonte al quotidiano. “Sono arrivati in Portogallo senza i loro figli e appena sbarcati si sono diretti nell’Alentejo e più precisamente a Melides”.

“La scelta di questo luogo sarebbe stata legata ad un possibile invito da parte della cugina di Harry, la principessa Eugenia che, dall’inizio dell’anno scorso, trascorre molto tempo in questa parte dell’Alentejo per via del lavoro di suo marito”, ha aggiunto l’insider.

Harry e Meghan hanno lasciato il Portogallo lo scorso 20 settembre, per tornare a Los Angeles via Londra. “Accompagnati da due guardie del corpo, sono stati gli ultimi a salire a bordo del volo BA 501 alle 11 diretto all’aeroporto di Londra Heathrow”, ha detto una fonte.

L’amicizia tra Harry, Meghan e la cugina Eugenia di York

Il duca e la moglie sono rimasti in stretto contatto con la principessa Eugenia, anche dopo il loro addio alla famiglia reale nel 2020. La figlia del principe Andrea compare anche nella serie Netflix che vede protagonisti i Sussexes. In una puntata, si vede Eugenie giocare su una spiaggia sconosciuta con il piccolo Archie. Fonte: Page Six.