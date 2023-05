Harry e Meghan sotto attacco di paparazzi e stalker, la vita da non royal

Harry e Meghan sotto attacco di paparazzi e stalker. La vita senza protezione della corona britannica è tutt’altro che facile. Da quando hanno fatto un passo indietro nei loro doveri verso la famiglia reale, i Sussexes si sono trovati davanti a una realtà di fatto: essere royal comporta aspetti negativi, ma anche positivi, come quello di essere sotto l’ala protettrice di un’istituzione importante. Solo negli ultimi giorni, sono stati due gli episodi che hanno messo a repentaglio la sicurezza dell’ex attrice e del figlio di Re Carlo III.

L’incidente a New York, tragedia sfiorata

Dopo che la coppia aveva partecipato a una premiazione a New York, il principe Harry e sua moglie sono stati coinvolti in un “inseguimento” in auto “quasi catastrofico” da parte di paparazzi a New York. Il portavoce del principe ha parlato di un “inseguimento senza sosta”. Secondo la versione dello staff dei duchi, l’inseguimento avrebbe provocato urti anche “con altre vetture alcuni pedoni coinvolti e anche due poliziotti”. Ma il racconto dei duchi è stato parzialmente smentito dal tassista che guidava la macchina con a bordo i Sussexes. Parlando al Washington Post, Sukhcharn Singh, ha detto: “Non lo definirei un inseguimento. Non mi sono mai sentito in pericolo”. Anche la polizia della Grande Mela ha smentito le ricostruzioni dell’incidente fornite dal portavoce del principe. Il tassista ha però confermato che la coppia era molto spaventata. La verità è nel mezzo.

Lo stalker fuori dalla casa di Montecito

Un presunto stalker è stato arrestato fuori dalla villa Montecito di Harry e Meghan nel cuore della notte mentre i duchi erano a New York. Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo di Santa Barbara ha detto a TMZ di aver ricevuto una telefonata lunedì intorno alle 2 del mattino dal personale di sicurezza. Non è la prima volta che estranei tentano di entrare nella proprietà di Montecito. Questo a testimonianza del fatto che vivere all’estero, fuori dal Regno Unito, non garantisca la stessa sicurezza di cui avrebbero goduto restando al servizio della corona. Il caso di Lady Diana è emblematico. Anche lei aveva rinunciato ai suoi doveri verso la royal family, restando esposta a ogni tipo di pericolo scaturito dalla curiosità morbosa del paparazzi.