Lo scorso martedì sera Harry e Meghan sono stati inseguiti dai paparazzi mentre lasciavano la Ms. Foundation 2023 Women of Vision Awards, rimanendo coinvolti in quello che il loro portavoce ha descritto come “un quasi catastrofico inseguimento in macchina”.

“Era una situazione inquietante, erano scossi ma sono contenti che stiano tutti bene“, ha detto una fonte vicina alla coppia alla rivista People. Secondo l’insider, i fotografi hanno ripreso la coppia mentre lasciava l’evento, poi i pararazzi li hanno inseguiti cercando di capire dove si dirigessero.

Mercoledì mattina, un portavoce del duca e della duchessa del Sussex ha detto a People che il principe Harry, Meghan e sua madre, Doria Ragland, sono stati coinvolti in un “inseguimento in macchina quasi catastrofico” mentre erano inseguiti da “un insieme di paparazzi molto aggressivi”. Il trio stava partecipando ai Women of Vision Awards della Ms. Foundation alla Ziegfeld Ballroom di Manhattan, dove Meghan, 41 anni, è stata premiata per il suo impegno verso il mondo femminile.

La prima apparizione in pubblico per Harry e Meghan dopo l’incoronazione di Re Carlo

La partecipazione del Duca e della Duchessa del Sussex ai premi Women of Vision è stata la loro prima apparizione congiunta dall’incoronazione del re Carlo e della regina Camilla a Londra il 6 maggio. Il principe Harry è andato a Londra, mentre Meghan è rimasta in California con il figlio il principe Archie, che ha compiuto 4 anni proprio quel giorno e la figlia, la principessa Lilibet.

Il no comment della famiglia reale

Buckingham Palace ha scelto di non commentare la notizia l’inseguimento. Una scelta che stupisce fino a un certo punto. Da quando Harry e Meghan hanno deciso di fare un passo indietro nei loro ruoli di reali senior, il palazzo non si è più occupato di trasmettere comunicati ufficiali su di loro in modalità pubblica. E’ il prezzo che i due pagano per essersi dimessi dai loro doveri verso la corona britannica.