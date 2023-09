Harry e Meghan scatenati al concerto di Beyoncé. Il duca e la duchessa del Sussex sono apparsi più affiatati che mai allo spettacolo dell’artista americana. Insieme a loro la mamma di Meghan, Doria Ragland e la migliore amica della moglie del principe, Abigail Spencer, conosciuta sul set di Suits.

Lo scorso primo settembre, il gruppo ha ballato cancato al SoFi Stadium di Inglewood per la tappa californiana del Renaissance Tour di Beyoncé, tra l’altro una delle “sostenitrici” della duchessa (“Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Siamo tutti ispirati da te”, avrebbe scritto la cantante a Markle dopo l’ormai storica intervista con Oprah).

Nessuna crisi di coppia per Harry e Meghan

Quest’estate diversi siti hanno lanciato il gossip di un possibile divorzio tra i due. Ma vedendo queste immagini, tale ipotesi sembra ben lontana dalla realtà. I Sussexes rispondono ai tabloid con sorrisi, baci e abbracci, urlare una delle strofe più famose dei brani di Beyoncé, ovvero: “Baby, it’s you/You’re the one I love/You’re the one I need…”.

Il matrimonio di Harry e Meghan

La coppia è convolata a nozze il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito. Harry ha fatto la proposta a Meghan, come ha raccontato, “durante una cena in cui lui stava arrostendo del pollo, nella residenza di Nottingham Cottage, a Kensington Palace”. Insieme hanno due figli: Lilibet, la secondogenita che ha due anni, e il primogenito, Archie, nato nel 2019.

I Sussexes diventano produttori cinematografici

Secondo diversi media americani, che citano il quotidiano britannico The Sun, i duchi di Sussex hanno acquisito i diritti del romanzo “Meet Me at the Lake”, best seller della scrittrice canadese Carley Fortune. La trama del romanzo ha notevoli similitudini con la storia di Harry e Meghan, al punto che, secondo speculazioni, si è subito pensato ad un film autobiografico.

Il libro è ambientato a Toronto, città dove la duchessa di Sussex ha vissuto per anni mentre era impegnata con le riprese della serie tv Suits. I protagonisti sono Will e Fern, che si innamorano dopo essersi incontrati appena ventenni.

Uno dei personaggi è alle prese con la perdita di un genitore morto in un incidente d’auto. Scontata, quindi, l’associazione con la tragica morte della principessa Diana. Altri aspetti della trama toccano il tema delle difficoltà affrontate dopo il parto, di cui ha anche parlato Meghan durante la sua famosa intervista con Oprah Winfrey nel 2021.