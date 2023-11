Harry e Meghan, scampoli di vita reale in America per il Remembrance Day. Il duca e la duchessa del Sussex si sono dimessi ormai da tempo come membri attivi della royal family. Ma negli ultimi giorni hanno fatto visita ai veterani di guerra in vista del Giorno della Memoria o Giorno dell’Armistizio dell’11 novembre, momento di commemorazione osservato nei paesi dell’Impero britannico, poi nel Commonwealth e in altri stati per commemorare la fine della prima guerra mondiale e altre guerre. Anche in America, Harry e Meghan hanno osservato quelli che in patria natale del principe erano i loro doveri.

Meghan ha preso parte alle celebrazioni in California, sfoggiando numerosi outfit impeccabili, che spaziavano da Carolina Herrera ad Armani, fino a Valentino. Immancabile il papavero attaccato al petto, un Simbolo della Memoria nella Prima Guerra Mondiale, che anche William e Kate indossano sempre in questo momento dell’anno. Rappresenta la rinascita. I combattimenti della Prima guerra mondiale avevano raso al suolo i paesaggi: fattorie, campi, terreni. Ma una delle prime piante a ricomparire sui campi di battaglia dopo la fine del conflitto fu proprio questo fiore selvaggio.

Harry è molto legato al mondo al mondo dei veterani di guerra, essendosi in passato anche lui arruolato, combattendo in Medio Oriente. Quest’esperienza, per sua stessa ammissione, lo trasformerà. “Dieci anni nell’esercito sono stati la migliore fuga che abbia mai avuto. Mi sono sentito come se stessi veramente realizzando qualcosa, come se fossi parte di una squadra”, ha dichiarato in un’intervista. Proprio per i veterani ha creato gli Invictus Games, cui possono prendere parte coloro che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio, in diverse discipline sportive. Non poteva quindi non rendere essere parte attività in questa festività, anche se lontano da casa. Un atto dovuto verso la regina Elisabetta, legatissima al Giorno della Memoria dei caduti di guerra.