Meghan e Harry prenderanno una pausa da tutto dopo la nascita della loro figlia, prevista per la prossima estate.

“Vogliono essere sicuri che entrambi si congedino in modo da passare del tempo di qualità insieme una volta arrivata la bambina”, ha detto una fonte vicina alla coppia a Katie Nicholl di Vanity Fair.

La piccola avrà diritto alla cittadinanza statunitense nascendo in Usa e avrà la doppia cittadinanza britannica attraverso suo padre.

Il nuovo lavoro del principe Harry.

Harry prenderà un congedo di paternità dal suo nuovo lavoro, essendo stato recentemente assunto da una start-up della Silicon Valley, la BetterUp.

L’amministratore delegato della società, Alexi Robichaux, ha rifiutato di dire quanto viene pagato il reale.

“Voglio aiutare a creare un impatto sulla vita della gente”, ha spiegato Harry al Wall Street Journal illustrando il perché ha deciso di accettare l’incarico.

“Molto spesso a causa delle barriere sociali, delle difficoltà finanziarie o del timore di essere stigmatizzati, molti non si concentrano sulla loro salute mentale fino a quando non sono costretti a farlo – ha sottolineato -. Voglio aiutare a prendere la distanze dall’idea che bisogna sentirsi distrutti e stremati prima di chiedere aiuto”.

L’annuncio della seconda gravidanza di Meghan.

Harry e Meghan hanno annunciato al mondo di essere in attesa della secondogenita durante un’intervista con la giornalista Oprah Winfrey.

Un portavoce del Duca e della Duchessa del Sussex ha dichiarato: “Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore”.

“Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”.

Una nascita che a differenza del primogenito, Archie, avverrà in territorio americano, nello specifico, in California.

A novembre, Meghan ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo lo scorso luglio, scrivendo in un articolo di provare “un dolore quasi insopportabile”.

“Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo”, ha detto Meghan in un articolo per il New York Times.