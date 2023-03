Harry e Meghan esclusi dal Met Gala: l’ultimo rumor sui Sussexes

Harry e Meghan esclusi dal prossimo Met Gala di New York. Questo l’ultimo rumor sui Sussexes. L’evento celebrativo di riferimento per il mondo della moda, del presenzialismo d’alto bordo e dell’high society nella metropoli americana, organizzato da Anna Wintour, storica direttrice di Vogue e in programma il primo maggio, potrebbe non vedere la partecipazione della coppia. Il Met Gala avrà luogo 5 giorni prima dell’incoronazione formale a Westminster di re Carlo III, padre di Garry. Per i due sarebbe un vero tour de force.

Dietro la presunta esclusione dal Met Gala ci sarebbe il putiferio alimentato in questi mesi dalla pubblicazione di ‘Spare‘: l’autobiografia bestseller con cui Harry, dopo il traumatico strappo dalla Royal Family e il trasferimento in California del 2020, ha sbancato con le vendite. Una fatica letteraria che però ha creato attrito con i membri di casa Windsor: prima di tutto con il fratello maggiore ed erede al trono William, con la moglie di quest’ultimo e, soprattutto, con la regina Camilla. (Harry ritiene che sia stato un errore il secondo matrimonio del padre).

La conferma del mancato invito al Met Gala ancora non c’è. Al di là di queste congetture più o meno fantasiose, resta comunque aperto il vero interrogativo sull’invito che conta. Quello per l’incoronazione del 6 maggio, che in forma preliminare i duchi ribelli hanno fatto sapere nei giorni scorsi d’aver già ricevuto, ma su cui si sono per ora riservati di dare una risposta.

La partecipazione di Harry e Meghan al Met Gala aumenterebbe la loro popolarità negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, non bisogna dimenticare che Anna Wintour è di origini britanniche e ha sempre apprezzato la monarchia britannica. Vero è che nel 2019 la direttrice di Vogue ha preso le difese dell’ex attrice.

Meghan difesa da Wintour nel 2019

“Ho letto da qualche parte che alcuni membri dello staff di palazzo si sono sentiti confusi e sconvolti dal fatto che lei (Meghan, ndr) si svegli alle 5 del mattino, che faccia meditazione e yoga e che invii un sacco di messaggi – ha detto Wintour – Voglio dire, cosa ti aspetti? Che ti mandi un messaggio via piccione?”. Sul matrimonio dei Sussexes: “Penso che sia fantastica e che il royal wedding abbia avuto risonanza mondiale. Penso che la sua scelta sia stata brillante (…) Sì vengo da una parte del mondo ma mi sento parte di qualcosa. Penso che sia stata meravigliosa…il fatto che abbia deciso di entrare da sola. Parlava da donna indipendente (…)”.