Hailey Bieber ha deciso di apportare un cambiamento decisivo alla sue abitudini alimentari.

La modella americana ha informato i suoi oltre 36 milioni di follower che seguire una dieta a base vegetale l’ha fatta sentire così bene come non si sentiva da anni.

Una scelta che la accomuna ad altre celebrities come Kim Kardashian e Beyoncé, che hanno detto addio alla carne, sebbene nessuna delle tre abbia specificato se la scelta sia permanente nel tempo o momentanea.

“Negli ultimi 2 mesi e mezzo Ho completamente eliminato la carne (a parte il pesce) dalla mia alimentazione quotidiana e mi sono attenuta a più piatti vegetariani/vegani”, ha scritto il 24enne.

“Non mi sono mai sentita meglio! Mi sento così bene ed energica. Condivido solo per chiunque stia pensando di tagliare via la carne“, ha continuato.

La scelta di sostituire la carne non deve essere risultata troppo drastica a Hailey, la quale ha sempre portato avanti uno stile di vita corretto, che include un’alimentazione nutriente.

La dieta di Hailey Bieber.

Hailey Bieber ha confessato a Elle US nel 2016 che il suo piano alimentare giornaliero standard comprendeva “uova o farina d’avena, qualche tipo di proteina sana o un frullato” per colazione.

Il pranzo comprendeva “insalata, pesce, verdure grigliate o forse un panino” e la cena sarebbe “sulla stessa linea” del suo pranzo.

Dopo che a suo marito, Justin Bieber, è stata diagnosticata la malattia di Lymes all’inizio dell’anno, Hailey ha rivelato che entrambi hanno messo la dieta

In precedenza aprendosi ai fan, Hailey ha dichiarato: “Ho provato una dieta a base vegetale per due mesi durante la quarantena. Mi sentivo benissimo e avevo molta energia, ma non faceva per me”.

“Non seguo una dieta rigorosamente a base vegetale e mangio ancora carne. Semplicemente non ne mangio molta. Ho raccolto più pesce, verdure e lenticchie”, ha aggiunto la modella.

Nota bene: l’eliminazione della carne può portare a delle carenze nutrizionali. Se scegli di diventare vegana assicurati di integrare per esempio la vitamina B12 consultandoti con il tuo medico.