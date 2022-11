Gwyneth Paltrow, 5 rituali di bellezza: dal nettalingua alla meditazione

Gwyneth Paltrow è diventata in questi ultimi anni una guru di bellezza. Attraverso il suo sito Goop, diventato ormai un’azienda dal fatturato milionario, l’ex attrice diffonde consigli beauty, alcuni dei quali decisamente singolari. L’imprenditrice ha svelato alcuni rituali della sua giornata. “Inizio la mia giornata con il nettalingua e il pull oil”, ha detto Gwyneth. Cerchiamo di fare chiarezza. Il nettalingua è uno strumento che serve per pulire la lingua al mattino. Chi segue l’Ayurveda lo fa per eliminare i batteri che si accumulano in bocca al mattino. Il pull oil prevede invece un lavaggio della bocca con dell’olio di cocco. Anche l’ex modella Gisele Bunchen lo esegue ogni giorno.

‘Il raschiamento della lingua è in realtà un metodo che risale a tempi antichi; è un buon modo per aiutare il corpo a eliminare le tossine che si accumulano in bocca durante la notte’, afferma la skin expert fondatrice di Espérer, Dina El Adlani. “Non solo aiuta a rimuovere l’accumulo di batteri e detriti che portano all’alito cattivo e problemi di igiene orale, alcuni suggeriscono che può migliorare il senso del gusto e stimolare la digestione se praticato due volte al giorno, regolarmente”. Ma raschiare troppo la lingua potrebbe irritarla. Inoltre, non c’è alcuna prova scientifica che questo aiuti l’igiene orale.

Al mattino l’imprenditrice è solita ballare per iniziare la giornata. Stessa cosa che fanno Alessandra Ambrosio, Victoria Beckham e Nicole Richie. Paltrow segue l’allenamento di Tracy Anderson, personal trainer delle celebrities hollywoodiane. Facendo un passo indietro e soffermandosi sul riposo notturno, Gwyneth Paltrow ha detto di usare le sleep strips per dormire. Sono delle strisce che si mettono sulla bocca per favorire il sonno. “Una forza esterna che promuove la chiusura della bocca durante la notte può causare un’eccessiva tensione nei muscoli, portando non solo all’usura ma anche al bruxismo”, afferma però la fisioterapista Flavia Morellato. “Il russamento può essere ridotto con questa pratica, poiché i muscoli non saranno rilassati al punto da comprimere le vie respiratorie”, specifica.

Altro rituale della star: la meditazione trascendentale. “La ricerca mostra che durante la meditazione trascendentale le aree frontali del cervello diventano più attive e queste aree sono associate a funzioni esecutive superiori e al ragionamento morale”, spiega Gwyneth. Infine, ricordiamo un altro step della sua morning routine, ovvero la spazzolatura a secco. Attraverso una spazzola apposita per il body brushing, l’ex attrice elimina le cellule morte dalla sua pelle.