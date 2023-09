Gwyneth Paltrow: “La mia candela-vagina una dichiarazione femminista”

Gwyneth Paltrow torna a parlare della sua famigerata candela profumata dal nome “This Smells Like My Vagina”, che una volta lanciata sul mercato nel 2020, è andata rapidamente esaurita sul sito web di Goop. Per l’attrice e imprenditrice si è trattato di inviare “una dichiarazione femminista davvero forte“, come lei stessa ha recentemente spiegato via social.

“Così tante donne sono state allevate, almeno nella mia generazione, a pensare che ci sia qualcosa di sbagliato in loro stesse o che la vagina sia strana o disgustosa o qualcosa di cui vergognarsi e quindi la candela dovrebbe essere tipo un ‘molto forte punk-rock vaffanculo’ a chiunque ci abbia mai fatto sentire così”, ha detto Paltrow.

Ha spiegato che la candela virale, fatta con geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro giustapposti a rosa damascena e semi di ambretta, non era destinata a “profumare come la vagina di chiunque” e “questo era il punto”.

“Non facciamo più la candela”, specifica, lasciando intendere che forse il suo intento è stato male interpretato.

In una precedente dichiarazione fatta dalla star durante un’apparizione su TODAY, l’attrice ha spiegato che il lancio della candela avrebbe dovuto avere lo scopo di innescare una conversazione sul tema del piacere femminile e su quanto fosse speciale essere donna.

Come è nata l’idea della candela

Già in passato aveva rivelato la storia delle origini dell’oggetto durante un’apparizione in Late Night with Seth Meyers, dicendo che inizialmente era iniziato come uno scherzo. “Ero con il profumiere Douglas Little per il suo marchio Heretic e stavamo scherzando e ho annusato questa cosa meravigliosa e ho pensato, ‘Ha l’odore della mia vagina!'”, ha detto Paltrow al conduttore Seth Meyers. Ha aggiunto: “E ovviamente stavo scherzando”.

Gwyneth Paltrow ha lanciato poi altre candele simili come “This Smells Like My Orgasm” e “Hands Off My Vagina“, che ha rilasciato l’anno scorso in onore del 49esimo anniversario della rivoluzionaria decisione della Corte Suprema Roe v. Wade in difesa del diritto di aborto. Fonte: People.