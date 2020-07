Anche Gwyneth Paltrow ha provato la dieta Mima Digiuno del professor Valter Longo.

In una puntata della serie per Netflix “Goop Lab”, l’attrice americana si sottopone all’innovativo regime ipocalorico.

“Il problema dell’alimentazione è che non è mai stata trattata come una vera medicina”, spiega Longo.

L’esperto ha ideato un protocollo dietetico vegetale, di facile utilizzo e di comprovata efficacia, denominato dieta Mima Digiuno.

Dopo aver seguito il mima digiuno, l’età biologica di Gwyneth Paltrow è risultata diminuita di un anno e tre quarti.

Come funziona la dieta.

L’effetto è quello di mantenere il corpo in uno stato di digiuno sebbene ci siano degli alimenti ingeriti.

La dieta dura 5 giorni e prevede 1150 kcal il primo giorno e indicativamente 800 kcal dal secondo al quinto giorno.

C’è un preciso bilanciamento tra i vari e macro-nutrienti (proteine, grassi, zuccheri, fibre) e micro-nutrienti (vitamine e minerali) che riesce a “ingannare” l’organismo.

Il kit per applicare il digiuno.

La dieta Mima Digiuno NON è basata sull’improvvisazione di chi la segue.

Il regime è programmato e controllato, dunque non va intesa in alcun modo come fai date.

“La restrizione calorica è molto efficace ma al tempo stesso molto dannosa. Previene il diabete, previene il rischio di malattie cardio-vascolari e di cancro”, afferma Longo della puntata.

“I nostri sforzi sono mirati a capire come ottenere questi benefici senza subire gli effetti deleteri”, specifica.

ProLon ha sviluppato un kit per mettere in pratica il mima digiuno.

Ci sono 5 mini box con varietà di barrette, zuppe, bibite e supplementi.

A chi non è adatta la dieta.

Alle persone allergiche alla frutta a guscio (macadamia, anacardi, mandorle, noci di pecan), soia, avena, sesamo, sedano e sedano rapa o al nichel.

Se si è in fase di gravidanza o allattamento oppure se si ha febbre, tosse, diarrea o segni di un’infezione attiva.

Anche chi è sottopeso deve evitare questo regime ipocalorico.