Gwyneth Paltrow è diventata in questi ultimi anni una guru di bellezza e dispensa consigli grazie al suo sito di successo Goop, dedicato al benessere femminile.

Sebbene l’attrice proponga molto spesso oggetti o soluzioni ben poco economiche, sappiate che il suo nuovo balsamo per capelli prediletto costa meno di dieci dollari.

In una recente intervista con Glamour, Paltrow ha parlato dei tre prodotti che porterebbe con sé se fosse bloccata su un’isola deserta.

A parte due chicche promosse su Goop (tra cui una crema per il viso da $ 95 e un burro per il corpo da $ 55), ha rivelato di avere una curiosa abitudine.

La star ama curiosare su Amazon acquistando “qualsiasi cosa che dica come far crescere i capelli”.

Scorrendo tra le pagine del sito di e-commerce Gwyneth ha scovato quello che ritiene davvero un “buon balsamo”.

Il prodotto in questione è Marc Anthony Grow Long Conditioner (costo 8 dollari su Amazon Usa). Al momento in Italia però non è ancora disponibile.

Il balsamo dopo shampoo non solo aiuta i capelli a crescere grazie a una miscela di caffeina e ginseng, ma protegge anche la chioma dalla rottura e della secchezza.

Ginseng e caffeina hanno dimostrato di supportare la crescita dei capelli e prevenirne la caduta.

Il balsamo include anche vitamina E idratante per favorire un cuoio capelluto e una chioma sani.

Una soluzione vincente qualora tu fossi effettivamente bloccato su un’ipotetica isola deserta, alle prese con salsedine e sole cocente.

Altri prodotti amati da Gwyneth Paltrow.

Uno degli strumenti che l’attrice usa per coccolare la pelle del suo viso è la gold sculpting bar firmata dalla famosa makeup artist Jillian Dempsey.

L’ex moglie di Chris Martin ha scoperto la barra levigante per il viso durante un viaggio di lavoro in Giappone e ha subito iniziato a usarla sulle sue clienti.