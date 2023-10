La celebre cantante canadese Grimes, dietro il nome Claire Boucher, ha deciso di intraprendere azioni legali contro Elon Musk per far valere i suoi diritti di genitore. Questa mossa rappresenta il primo passo in direzione di decisioni cruciali riguardo alla custodia, diritti di visita e supporto finanziario per i figli.

Il procedimento legale è stato avviato presso un tribunale di San Francisco, dove Grimes ha richiesto il riconoscimento legale della genitorialità, una procedura comune quando i genitori non sono sposati. Questo passo iniziale è fondamentale per affrontare ulteriori aspetti legali relativi ai figli.

La storia tra Grimes e Elon Musk

Grimes, 35 anni, ha avuto una relazione intermittente con Elon Musk dal 2018. Da questa unione sono nati due figli: X AE A-XII, un bambino di tre anni, e Exa Dark Siderael, affettuosamente chiamata ‘Y’, una bambina di un anno. Sorprendentemente, emerge ora l’esistenza di un terzo bambino di cui non si conosceva la presenza, un maschio chiamato ‘Tau’ Techno Mechanicus, senza specifiche sull’età.

Recentemente, la relazione tra Grimes e Musk ha mostrato segni di tensione. Nel mese di settembre, la cantante ha espresso il suo disagio attraverso un tweet, dichiarando: “Di’ a Elon di farmi vedere mio figlio o che risponda al mio avvocato”.

Va notato che Elon Musk, Ceo di Tesla e Space X, ha avuto sei figli dalla sua ex moglie Justine Williams e, oltre ai tre con Grimes, ha avuto gemelli due anni fa con l’esecutiva della Neuralink, Shivon Zilis.

Il caso Grimes-Musk continua a catturare l’attenzione del pubblico, e questi sviluppi legali potrebbero portare a decisioni significative riguardo ai diritti genitoriali e alle dinamiche familiari. Seguiremo da vicino gli sviluppi futuri di questa vicenda.