Gisele Bündchen parla per la prima volta del divorzio da Tom Brady. Nella sua nuova copertina di aprile per Vanity Fair, la top model 42enne ha criticato i rumors secondo cui lei e la star della NFL, 45 anni, si sarebbero divisi sulla decisione di lui di continuare a giocare a calcio professionistico.

Definendo il ronzio “molto doloroso” e “la cosa più folle che abbia mai sentito”, Bündchen ha detto di Brady: “Ascolta, ho sempre tifato per lui e continuerei per sempre”. “Se c’è una persona che voglio sia la più felice al mondo, è lui, credimi”, ha aggiunto. “Voglio che raggiunga e conquisti. Voglio che tutti i suoi sogni diventino realtà. Questo è quello che voglio, davvero, dal profondo del mio cuore.”

Bündchen e Brady hanno finalizzato il loro divorzio lo scorso ottobre, poco dopo aver annunciato la loro decisione di separarsi dopo 13 anni di matrimonio. I due hanno una figlia, Vivian, 10 anni, e un figlio, Benjamin, 13 anni, ma Brady è anche papà del figlio Jack, 15, avuto dalla sua precedente relazione.

“Quello che è stato detto è un pezzo di un puzzle molto più grande”, ha aggiunto Bündchen. “Non è così in bianco e nero”. Loro, “volevano cose diverse” rispetto a quando si erano conosciuti quando avevano vent’anni. “A volte si cresce insieme, a volte ci si allontana”, ha detto. “Quando avevo 26 anni e lui 29 anni, ci siamo incontrati, volevamo una famiglia, volevamo le cose insieme”. “Col passare del tempo, ci rendiamo conto che volevamo solo cose diverse, e ora avevamo una scelta da fare”, ha continuato il modello.

Questo “non significa che non ami la persona”, ha detto Gisele Bündchen, “È un equilibrio. Quando ami qualcuno, non lo metti in prigione e dici: ‘Devi vivere questa vita'”, ha aggiunto. “Li lasci liberi di essere quello che sono, e se vuoi volare nella stessa direzione, allora è fantastico.”

L’ex modella ha insistito sul fatto che lei e il suo ex “non giocano l’uno contro l’altro”, invece, rimangono “una squadra…ed è bellissimo”. “Mi guardo indietro e non ho rimpianti”, ha detto Bündchen della loro relazione. “Ho adorato ogni parte di essa”. Fonte: People.