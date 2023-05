Gisele Bündchen ha usato questo olio per capelli al Met Gala

Gisele Bündchen era tra le celebrities che hanno preso parte all’ultimo Met Gala. L’ex modella ha indossato un abito in tulle di seta bianco ricamato con strisce verticali di paillettes. Un look da sposa della sfilata Chanel primavera 2007 di Karl Lagerfeld. Indossato originariamente in passerella da Freja Beha Erichsen, la Bündchen lo ha sfoggiato per un editoriale di moda nello stesso anno. Parlando con La La Anthony, conduttrice del red carpet del Met Gala, Bündchen ha detto di aver visto il modello, di essersi ricordata di averlo indossato per un servizio fotografico e di aver subito pensato: “Questo è quello giusto”. Impeccabile anche l’ampia mantella impreziosita da piume e dettagli di fiori di camelia che completava il look.

L’olio per capelli usato da Gisele

Gisele ha idratato la sua lunga chioma con l’olio per capelli nutriente lucido brasiliano di Sol de Janeiro. L’hair stylist delle celebrità David von Cannon ha usato il prodotto per una “bellissima onda naturale” che aveva “la massima lucentezza”. “Mi piace che evidenzi la trama naturale che abbiamo costruito senza appesantire lo stile”, ha detto.

Infuso con una potente miscela di oli brasiliani, l’olio per capelli nutriente lucido brasiliano di Sol de Janeiro utilizza ingredienti di ispirazione vegetale per aggiungere una lucentezza a specchio, riparare i danni e idratare in profondità le ciocche disidratate. Star come Selena Gomez e Hilary Duff si sono affidate ai prodotti Sol de Janeiro per una pelle liscia e luminosa. Gomez usa la Bum Bum Cream durante la sua routine mattutina, mentre Duff ama il GlowMotions Glow Body Oil.

L’olio include oli di patauá brasiliano e pequi, che sono ricchi di antiossidanti, acidi grassi e vitamine essenziali per levigare e idratare i capelli. L’olio di patauá (un ricco di acidi grassi omega) aiuta a ripristinare i livelli di idratazione per una lucentezza eccezionale, mentre l’olio di pequi leviga le cuticole e le doppie punte per combattere l’effetto crespo.