Gisele Bündchen “non è contenta” del flirt tra l’ex marito e Irina Shayk

Gisele Bündchen non è molto contenta del fatto che il suo ex marito, Tom Brady, stia avendo un flirt con Irina Shayk. Una fonte ha detto lunedì a TMZ che l’ex angelo di Victoria’s Secret “non è affatto felice” delle fotografie che sono state pubblicate nei giorni scorsi, in cui il giocatore appare al fianco della modella russa. Tuttavia, una seconda fonte vicina a Gisele ha spiegato che la storia tra Brady e Shayk sarà “utile per la libertà di Bündchen”.

Il malcontento di Gisele potrebbe derivare dal fatto che l’interesse mediatico sulla nuova coppia disturberebbe la serenità dei loro figli, che stanno ancora affrontando la fase del divorzio dei genitori. Ed effettivamente il gossip ha fatto già il giro del pianeta in poche ore.

La notizia della relazione di Brady con Shayk è arrivata pochi giorni dopo il 43esimo compleanno dell’ex modella brasiliana. Come riportato in precedenza da Page Six, Brady, 45 anni, è andato a prendere Irina all’Hotel Bel-Air venerdì pomeriggio e poi sono andati a casa dello sportivo a Los Angeles. I due non si sarebbero palesati all’esterno fino al mattino successivo, quando Brady ha lasciato Shayk, 37 anni, al suo hotel.

L’incontro in Italia al matrimonio di un amico in comune

Page Six aveva riferito a giugno che l’ex di Cristiano Ronaldo “si era lanciata” su Brady al matrimonio di Joe Nahmad e Madison Headrick in Sardegna lo scorso maggio. “Lo ha seguito per tutto il fine settimana”, aveva detto un insider. Ma il portavoce di Shayk in seguito ha affermato che il rumor era “totalmente fittizio”.

La relazione più importante della top model è stata quella con Bradley Cooper, con cui condivide la figlia di 6 anni, Lea De Seine. Brady invece è stato sposato con Bündchen per 13 anni, prima di divorziare nell’ottobre 2022. Insieme hanno due figli, Benjamin, 13 anni, e Vivian, 10. Brady ha anche il figlio Jack, 15 anni, nato dal matrimonio con l’ex Bridget Moynahan.