Gisele Bündchen, la nuova vita a Miami tra jiu-jitsu e kayak

Gisele Bündchen parla della sua nuova vita a Miami dopo la fine del matrimonio con Tom Brady. “Adoro Miami. Amo il sole e le persone sono molto calorose e accoglienti, sembra di essere a casa”, ha detto l’ex modella, 42 anni, alla rivista People, dopo il Luz Alliance Gala nella città della Florida. Un evento organizzato a beneficio della Brazil Foundation, dove la top model ha contribuito a raccogliere quasi 1 milione di dollari per il rimboschimento nel suo paese d’origine, il Brasile.

“Sono molto attiva e Miami è tutto uno stare fuori, quindi mi piace molto”, ha aggiunto. “È anche più facile andare in Brasile da qui, quindi le mie sorelle (la gemella Patricia e le sorelle Rafaela, Graziela, Gabriela e Raquel) vengono a trovarmi molto di più ora, il che mi rende così felice”. “Anche i bambini (i figli avuto da Brady) adorano Miami”, ha detto Bündchen.

La nuova passione di Gisele Bündchen per il jiu-jitsu

“Tutti noi amiamo fare jiu-jitsu che è così bello per costruire la fiducia in se stessi”, ha continuato. “Ci piace anche stare all’aria aperta e divertirci a saltare insieme sul nostro grande trampolino che abbiamo in giardino. Adoriamo anche il paddle boarding e il kayak, è così divertente fare le cose insieme”.

“Siamo andati in Brasile per trascorrere il Natale con la mia famiglia e torneremo per le vacanze estive”, ha spiegato Gisele. “Ogni volta che possiamo trascorrere del tempo con la famiglia è semplicemente fantastico, soprattutto vedere il bellissimo legame che i bambini hanno con i loro cugini mentre crescono non ha prezzo”.

“Ci piace anche provare cose nuove e siamo sempre pronti per un’avventura, quindi sceglieremo un nuovo posto in cui viaggiare ogni anno in modo da poter vedere di più di questo meraviglioso mondo in cui viviamo e conoscere nuove culture”, ha aggiunto. “Trascorrere del tempo insieme mentre crescono è così importante ed è un tale dono creare ricordi per tutta la vita con loro, mi sento benedetto”.