Gisele Bündchen e il suo istruttore di jiu-jitsu, Joaquim Valente, sempre più intimi. L’ex modella e lo sportivo, a lei sempre più vicino già prima della fine del matrimonio dell’indossatrice con Tom Brady, hanno trascorso una vacanza in Costa Rica. Presenti anche i due figli di Gisele. Il quartetto è stato fotografato mercoledì mentre si concedeva un pranzo insieme fuori.

Gisele e Joaquim si conoscono da anni. La coppia è stata vista allenarsi nella palestra di famiglia a Miami la scorsa l’estate. In primavera, sono stati fotografati insieme mentre facevano paddle boarding e, prima ancora, si sono goduti diverse altre vacanze in Costa Rica.

I due si sono incontrati per la prima volta quando l’autrice di “Nourish” ha iscritto i suoi figli alle lezioni di jiu-jitsu, che poi ha iniziato in prima persona. “Inizialmente non lo avevo nemmeno preso in considerazione per me, a dire il vero”, ha ricordato alla rivista Dust nel 2022. “Ma quando li ho portati alla prima lezione e ho iniziato a parlare con Joaquim, ho capito che era molto più che legittima difesa e mi sono interessata alla filosofia”, ha aggiunto.

“Mi sembrava molto in linea con ciò in cui credo e cerco nella mia vita e con il modo in cui seguo un percorso per svilupparmi e diventare la versione migliore di me stessa…poi ne sono rimasta affascinata.” Nello stesso anno, Bündchen ha usato Instagram per esprimere il suo apprezzamento per questo sport.

“Credo che più strumenti abbiamo nella nostra cassetta degli attrezzi, meglio è. Mi sento più forte, più sicura e più potente da quando ho iniziato a praticare l’autodifesa”, ha spiegato entusiasta accanto a un video di se stessa mentre pratica con Valente. “Sento che è un’abilità importante per tutti, ma soprattutto per noi donne.” “Grazie Fratelli Valente per essere insegnanti fantastici e per aver reso la formazione così divertente.”

Gisele specifica: solo un amico

All’inizio di quest’anno, Bündchen – il cui divorzio da Brady, 46 anni, è stato finalizzato nell’ottobre 2022 – ha respinto le voci secondo cui usciva con Valente in un’intervista con Vanity Fair. “Penso che, a questo punto, sfortunatamente, poiché sono divorziata, sono sicura che cercheranno di attaccarmi a qualsiasi cosa”, ha detto a proposito del gossip.