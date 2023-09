La mascella perfetta secondo la Scienza è quella di Gigi Hadid

La mascella perfetta, secondo la scienza, è incarnata dalla celebre modella Gigi Hadid. Uno studio condotto dall’Università di Bruxelles e pubblicato sul Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery ha rivelato i dettagli di questa perfezione. Cerchiamo di capire meglio i motivi che hanno portato a questi risultati.

Gigi Hadid e l’Angolo della Mascella

Gigi Hadid ha un angolo di mascella di 141,9 gradi quando osservato frontalmente. Questo angolo è incredibilmente vicino all’angolo considerato “perfetto,” che è di 142 gradi. La sua mascella è diventata un punto di riferimento per la bellezza del viso femminile.

Lo studio ha coinvolto 46 valutatori, tra cui 38 uomini e 8 donne. Di questi, 32 avevano esperienza in interventi di rimodellamento del viso, mentre 14 non avevano esperienza in questo campo. A tutti sono state mostrate foto di 53 donne famose, tra attrici e modelle, tra cui Angelina Jolie, Kate Moss e Monica Bellucci.

Misurazione dell’Angolo della Mascella

Ma cosa rende l’angolo della mascella di Gigi Hadid così speciale? L’angolo viene misurato nel punto in cui la parte verticale della mascella, discendendo direttamente dall’orecchio, cambia angolo per diventare una pendenza più dolce verso il mento. Un angolo più ampio tende a essere visto come più liscio e femminile, mentre uno più piccolo è più maschile, come nel caso dell’attore Brad Pitt e la sua mascella squadrata.

Il Profilo della Mascella Perfetta

Oltre all’angolo di 141,9 gradi visto frontalmente, la mascella perfetta ha un altro segreto. In vista di profilo, l’angolo ideale è di 125,5 gradi. Questo angolo è posizionato verticalmente a livello del punto mediano della rima labiale o del labbro superiore.

In conclusione, possiamo quindi affermare che, almeno secondo questa ricerca scientifica, la mascella perfetta ha un angolo di 141,9 gradi frontalmente e 125,5 gradi in vista di profilo. Gigi Hadid incarna questa perfezione, ma è importante ricordare che la bellezza è soggettiva, e ogni individuo è unico nella propria bellezza naturale.