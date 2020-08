Gigi Hadid è incinta e tra qualche mese darà alla luce il suo primo bebè.

La super modella americana ha deciso di vivere la sua gravidanza lontano dai riflettori, anche per necessità, considerando l’emergenza coronavirus.

Attualmente la sorella di Bella Hadid sta trascorrendo le vacanze nel ranch di famiglia a New Hope, in Pennsylvania.

La futura mamma sta mangiando prodotti sani che arrivano direttamente dagli orti della proprietà.

Dalle foto pubblicate via social dall’indossatrice si vedono paesaggi rilassanti e immersi nel verde.

In uno degli scatti Gigi Hadid mostra le fragole appena raccolte, poi dei piatti home made.

Si va dal sushi vegetariano a delle cotolette con rucola e pezzi di mozzarella, poi panini di cannella appena sfornati.

La star della moda ha messo da parte il pesce e la carne crudi, così come raccomandato durante la gravidanza.

Questo non le ha però vietato di optare per delle alternative gustose e allo stesso tempo sane.

L’importanza della dieta durante la gravidanza.

Le scelte fatte durante la gravidanza hanno effetti sul nascituro che possono durare per tutta la vita, e una corretta nutrizione dovrebbe iniziare quindi dal concepimento.

Gli scienziati australiani hanno confermato per la prima volta che le donne che si alimentano con una cattiva dieta prima di entrare in gravidanza hanno un rischio di circa il 50% maggiore di un parto prematuro, rispetto a quelle che seguono una dieta sana.

Alcune donne possono sviluppare il diabete gestazionale perché il pancreas non si adatta adeguatamente alla produzione di insulina aggiuntiva per soddisfare l’aumento della domanda in gravidanza, altre perché i loro muscoli e fegati diventano più resistenti all’insulina.

Per una gravidanza sana, la dieta della donna deve essere equilibrata e nutriente.

Deve comprendere il giusto equilibrio di proteine, carboidrati e grassi, oltre al consumo di una grande varietà di frutta e verdura di stagione.