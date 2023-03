Gigi Hadid ammette: “Sono una nepo baby”

Gigi Hadid ammette di essere stata privilegiata nel suo lavoro. Sono una “nepo baby“, ha detto, alludendo al fatto di essere un prodotto del nepotismo. Intervistata da The Times, la modella, 27 anni, ha detto di essere conscia che parte del suo successo è dovuto alla fama dei suoi genitori, la reality star e modella Yolanda Hadid e l’immobiliarista di lusso Mohamed Hadid.

“Tecnicamente – spiega – sono una ‘nepo baby’. Non ho mai negato di essere privilegiata. I miei genitori mi hanno detto: ‘solo perché hai genitori di successo non vuol dire che non puoi fare un lavoro dando il massimo'”. Il termine ‘Nepo baby’, abbreviazione di nepotismo, è diventato popolare sui social media in particolare nelle conversazioni sui meriti delle celebrità con famiglie famose alle spalle. Tra i famosi ‘figli di’ ci sono, ad esempio, Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Jamie Lee Curtis, Dan Levy, Hailey Bieber e Kaia Gerber.

La linea di abbigliamento di Gigi Hadid

Guest in Residence. Si chiama così la linea di abbigliamento di Gigi Hadid, che ha deciso di mettersi alla prova anche come stilista. Sebbene l’idea di voler fondare una linea di abbigliamento fosse da sempre nei suoi progetti, è stato solo quando è rimasta incinta di sua figlia Khai che ha deciso di trasformare il suo sogno in realtà. “Non puoi fare la modella per sempre. Ero creativa ed è lì che ho visto dirigersi la mia vita”, ha spiegato Gigi.