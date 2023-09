Gianluca Vacchi, l’indiscusso re dei social media, detiene una quota del 13% nell’azienda di famiglia Ima, un colosso internazionale nel settore del packaging alimentare e delle macchine farmaceutiche automatiche. Questa quota potrebbe valere una cifra stratosferica, arricchendo ulteriormente la già considerevole ricchezza di Vacchi.

Gianluca Vacchi e la Sua Quota nell’Ima

Il recente compleanno di Gianluca Vacchi, celebrato in Spagna con amici intimi e momenti di festa, è stato l’occasione per far luce sulla sua connessione con l’azienda di famiglia. Secondo il Corriere della Sera, Vacchi detiene il 13% delle azioni di Ima, un’azienda che ha guadagnato una posizione di prestigio grazie al suo impegno nel settore del packaging alimentare e delle macchine farmaceutiche. Con una clientela internazionale in costante crescita, Ima ha acquisito un valore di mercato di circa 6.5 miliardi di dollari.

L’Intricata Dinamica Familiare

Tuttavia, la situazione non è priva di complessità. L’interazione tra Gianluca Vacchi e i suoi cugini, Alberto e altri, ha portato a qualche controversia. In un comunicato, è stato dichiarato che qualsiasi operazione riguardante le azioni di Sofima possedute da Gianluca Vacchi verrà effettuata in accordo con Alberto Vacchi per garantire il controllo del gruppo Ima e la continuità gestionale.

La Cifra Stratosferica

Con il valore di mercato di Ima a 6.5 miliardi di dollari, la quota del 13% di Gianluca Vacchi potrebbe valere la strabiliante cifra di 600 milioni di dollari. Questa somma impressionante si sommerebbe al già cospicuo patrimonio dell’influencer, che continua a guadagnare popolarità su Instagram con oltre 22 milioni di follower.