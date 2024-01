La notizia tanto attesa è ora una realtà: Gianluca Vacchi, volto social con oltre 47 milioni di follower su Instagram, ha ufficialmente lasciato l’azienda di famiglia, Ima, con una liquidazione straordinaria di 700 milioni di euro. La decisione, preceduta dalla cessione del 13.2% delle sue azioni al cugino Alberto Vacchi, ha suscitato grande curiosità e domande.

Gianluca Vacchi lascia l’azienda di famiglia

Dopo aver trasferito una significativa parte del suo portafoglio azionario al cugino Alberto, Gianluca Vacchi ha preso la decisione di abbandonare l’azienda di famiglia, Ima, un colosso nel settore del packaging emiliano. Questa scelta, apparentemente improvvisa, è stata supportata da dichiarazioni rilasciate dallo stesso Vacchi in cui spiega i motivi dietro questa svolta nella sua carriera imprenditoriale.

Le parole di Gianluca Vacchi

In un’intervista concessa al quotidiano Il Resto del Carlino, Gianluca Vacchi ha sottolineato che la sua decisione di lasciare l’Ima non è motivata da una mancanza di fiducia nelle prospettive future della multinazionale. Al contrario, ha espresso una fiducia illimitata nell’azienda di famiglia. La scelta di abbandonare il noto colosso è guidata dalla sua filosofia di abbracciare il “transito della vita”. Afferma di aver vissuto molte vite fino a oggi e, a 56 anni, è pronto a intraprenderne una nuova, in cui potrà disporre autonomamente del suo patrimonio.

La voglia di autonomia di Gianluca Vacchi è motivata anche dalla sua famiglia, in particolare dalla figlia Blue Jerusalema, nata dalla relazione con la compagna Sharon Fonseca. L’imprenditore e influencer bolognese desidera dedicare più tempo alla sua famiglia, e questo passo rappresenta un modo per farlo in modo più completo ed indipendente.

Liquidazione record: oltre 700 milioni di Euro

La cifra che accompagna l’addio di Gianluca Vacchi all’Ima è da record: oltre 700 milioni di euro. Questa liquidazione, di una portata senza precedenti, segna una svolta epocale nella carriera e nella vita di Mr Enjoy. La somma sarà distribuita in due fasi, una parte sarà liquidata immediatamente, mentre il resto sarà distribuito nel corso dei prossimi anni.

Nonostante la sua uscita dall’azienda di famiglia, Gianluca Vacchi mostra piena fiducia nel cugino Alberto Vacchi. Confida nella leadership di Alberto e crede che porterà Ima a nuovi successi, addirittura proiettando l’azienda verso una possibile quotazione a Wall Street.