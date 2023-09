Gessica Notaro: “La chirurgia mi ha salvato la vita”

Gessica Notaro costretta a difendersi via social contro chi la accusa di aver esagerato con la chirurgia estetica. Commenti che arrivano anche a fronte di ciò che la modella ha vissuto in passato, quando nel 2017 il suo ex l’ha aggredita con l’acido, procurandole gravi lesioni. “La chirurgia estetica mi ha salvato la vita. Io ho tutta la faccia rifatta“, ha voluto precisare, aggiungendo: “Volete qualcosa di cui sparlare? Ve lo dico io: mi sono rifatta le tette”, ha puntualizzato.

Gessica è prossima alle nozze con il fidanzato Filippo Bologni e ha postato sulla sua pagina Instagram uno scatto in cui si mostra al fianco dell’hair stylist Federico Lauri, che si occuperà della sua acconciatura al matrimonio. Una foto che è stata presa di mira dagli haters, che l’hanno ritenuta troppo ritoccata.

“Ho perso una narice, il mio naso ha una narice chiusa, da questo lato non respiro. Ho una cicatrice che mi ha deviato il setto nasale, pende a sinistra. Non l’ho rifatto ma prima o poi dovrò rifarlo” spiega. Quanto alla bocca: “Non è rifatta, si è ingigantita perché si è creata una cicatrice che ha fatto retrazione verso l’alto. E questo mi ha creato non pochi problemi di mobilità a livello funzionale”. E ancora: “Ora non levo gli occhiali perché non ho la benda e vedreste il casino che ho anche intorno all’occhio”.

“Siccome ero stanca di tornare sotto ai ferri sempre per colpa di un chiamiamolo incidente che ho subito, ho pensato un bel giorno: adesso voglio tornare sotto ai ferri per togliermi uno sfizio”, ha spiegato, alludendo alla sua mastoplastica additiva, sottolineando: “Come vedete, non ho nessun problema a dirvi che ho rifatto le tette. Io stavo bene com’ero prima, ma mi hanno buttato addosso una bottiglia di acido, vorrei vedere voi se foste stati in quelle condizioni”. “Amatevi di più, prendetevi cura di voi stesse, fatevi belle, così nel momento in cui imparerete ad amare voi stesse romperete meno il c…o al prossimo“, ha ricordato la modella.