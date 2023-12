Georgina Rodriguez ha recentemente attirato l’attenzione con il suo look straordinario mentre accompagnava suo figlio alla Formula 1 ad Abu Dhabi. Nonostante l’apparenza sobria, il suo outfit era impreziosito da accessori deluxe che hanno fatto discutere molto, tra cui una collana esclusiva e una borsa Hermès dal costo elevatissimo.

Il look di Georgina Rodriguez

La compagna di Cristiano Ronaldo ha mostrato il suo sorriso radiante mentre condivideva momenti speciali con il figlio agli spettacoli della Formula 1. Georgina, nota per la sua dedizione alla famiglia e il desiderio di coccolare i suoi cari, ha optato per un look che, seppur apparentemente semplice, celava dettagli di lusso.

L’esclusiva borsa Hermès

Tra gli accessori che hanno attirato l’attenzione c’era la sua iconica borsa Birkin di Hermès. Questo modello, rinomato per la sua esclusività, è sinonimo di prestigio e lusso. La versione in pelle di coccodrillo blu, che Georgina ha sfoggiato con disinvoltura, può raggiungere un valore incredibile, oscillando tra i 40.000 e i 50.000 euro. La scelta di portare una delle borse più costose al mondo dimostra l’attenzione di Georgina ai dettagli di alta moda e la sua predilezione per il lusso senza compromessi.

Collana Van Cleef & Arples: eleganza intramontabile

Ma non è finita qui. Georgina Rodriguez ha completato il suo look con una collana firmata Van Cleef & Arples. Questo marchio, amato anche dalla famiglia reale inglese, è sinonimo di eleganza intramontabile. La collana scelta da Georgina è un capolavoro discreto ma di grande valore, con dieci quadrifogli in oro 18 carati tempestati di diamanti, tutti uniti da una catena sottile. Un gioiello che sottolinea la sua raffinatezza e il suo gusto impeccabile.

Georgina Rodriguez ha dimostrato ancora una volta di essere una trendsetter, unendo il lusso alla sua presenza radiante. Il suo look alla Formula 1 non è solo un’espressione di stile personale, ma anche un omaggio al mondo dell’alta moda e della gioielleria esclusiva. Georgina continua a stupire il pubblico con la sua eleganza senza tempo e la sua abilità nel bilanciare il lusso con la semplicità.