George Clooney non vende Villa Oleandra: la smentita dell’attore

George Clooney non ha intenzione di vendere la sua villa sul Lago di Como, come trapelato sui media mondiali nelle scorse settimane. “La prima volta che ne ho sentito parlarne è stato quando Page Six ha pubblicato la storia. Tutti l’hanno ripresa. Non è vero”, dice l’attore, 62 anni, a PEOPLE tramite il suo portavoce.

L’attore avrebbe acquistato la residenza dalla famiglia Heinz nel 2002 per circa 10 milioni di dollari, secondo il Washington Post. L’arrivo della star sul Lago di Como ha di fatto portato a un boom immobiliare, per cui i prezzi degli immobili sarebbero raddoppiati. Il valore della villa da 25 stanze è stato stimato in oltre 100 milioni di dollari nel 2022.

Il Lago di Como è un luogo speciale per l’attore dal punto di vista personale: è stato lì che nel 2013 ha incontrato per la prima volta sua moglie Amal, come ha rivelato in un’intervista del 2017 a The Hollywood Reporter. All’epoca, Amal si unì a una cena di gruppo a casa di George mentre si trovava in zona durante un viaggio diretto a Cannes, in Francia. “Pensavo che fosse bella e pensavo che fosse divertente e ovviamente intelligente”, ha detto a THR.

In un’intervista con David Letterman nel 2018, George Clooney ha ricordato il loro primo incontro. “Ho ricevuto una chiamata dal mio agente che mi ha detto: ‘Ho incontrato questa donna che verrà a casa tua, che sposerai'”, ha detto. “E’ andata davvero in questo modo”. La coppia è convolata a nozze nel 2014 presso il resort Aman Canal Grande a Venezia.

In occasione della partecipazione della coppia all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, Amal ha dedicato al marito un messaggio d’amore: “Oggi sono qui a Venezia con mio marito, nel luogo dove tutto è iniziato, dove 9 anni fa ci siamo sposati. E girando la città, in questi giorni, la cosa che non ho mai smesso di pensare è a quanto io sia fortunata. Perché, sapete, ogni tanto accade che mondi completamente diversi si incontrino. Come è successo a noi. E penso a tutte le cose che ci sono successe nella vita affinché la vita stessa ci portasse proprio qui, e oggi non posso che sentirmi grata per questa fortuna. E quello che adesso voglio dirti, amore mio, che tu, come questa città, mi togli il fiato. Ed è tutto così magico con te che a volte stento a crederci anche io che esisti”.