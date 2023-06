Il fratello di Kate Middleton ha un messaggio importante per i suoi nipoti

James, il fratello di Kate Middleton, è uno zio premuroso ed ha insegnato ai suoi nipoti, George, Charlotte e Louis, l’importanza di avere un animale. Il terzogenito della famiglia Middleton si è detto “davvero contento” che i suoi nipoti stiano crescendo con un animale domestico. Lo ha rivelato nel corso di un’intervista con con la rivista OK!. “Sono davvero contento che siano in grado di godere e avere il beneficio di un cane nella loro vita”, ha detto James. “Li vedo fortunati ad averne uno”.

James ha ricordato invece ha ricordato di aver dovuto attendere fino a quando era un adolescente per un animale domestico. Questo dopo aver “scritto lettere ai miei genitori per cercare di convincerli a lasciarmene uno”. Alla fine, la famiglia ha adottato un golden retriever di nome Tilly. “Ho trovato molto conforto nel mio cane, Tilly, in particolare quando ero un giovane adolescente”, ha detto il fondatore di Ella & Co. “Conosceva tutti i miei segreti in quel momento – chi mi piaceva e tutte quelle piccole parti complicate che derivano dalla crescita che non ho mai detto a nessuno”.

I cani di Kate Middleton

Orla, nome celtico che significa “principessa d’oro”, si è unito alla famiglia del principe William e della principessa Kate poco prima che il loro cane Lupo morisse nel novembre 2020. Nel maggio di quell’anno, James ha annunciato che il suo cane Luna aveva dato il benvenuto a “sei cuccioli sani”, aggiungendo che “hanno tutti delle belle case che li aspettano”. In seguito ne ha dato uno a sua sorella.

La principessa Charlotte sembra avere un legame particolarmente speciale con Orla. In un ritratto pubblicato per celebrare il suo ottavo compleanno all’inizio di questo mese, la principessa ha posato insieme al suo cocker spaniel in un campo di fiori. Orla è apparsa anche in una foto del settimo compleanno di Charlotte, l’anno precedente. Oltre ai suoi cameo nelle foto del compleanno della principessa Charlotte per due anni consecutivi, Orla si è unita a Kate in una delle partite di polo di beneficenza l’anno scorso.