Fabio Volo: “La separazione non è un fallimento, rapporti evolvono”

Fabio Volo parla per la prima volta della fine della relazione dall’ex compagna Johanna Maggy Hauksdottir, con cui ha rotto nel 2020 dopo dieci anni d’amore e due figli insieme. Un addio che ha lasciato tutti un po’ stupiti, ma che non è frutto di nessun brusco addio, come lui stesso ha spiegato:

“L’inferno è quando finisci dentro a un problema e non riesci a vederne l’uscita. Sono i tuoi limiti. E non è che poi non ci rientri più”, dichiara lo scrittore nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera. Al momento non ci sono altre donne nella sua vita: “Non sto con nessuno, sono rimasto alla ricerca delle miei cose. La risposta non è un’altra donna”.

“La separazione non è un fallimento. I rapporti si evolvono, conta l’intelligenza. Io non credo di amare meno la madre di miei figli. E non credo che lei ami meno me. C’è un modo di stare insieme diverso. Oggi ci preme creare un ambiente amorevole per i nostri figli. Siamo anche andati in vacanza insieme, in Amazzonia”.

“Quando incontri una persona, quella è una promessa di felicità. Se la promessa non si avvera, ti arrabbi. È come un tradimento. Ma l’altra persona non c’entra. La promessa è una tua proiezione, sei tu che carichi l’altro di questo peso. Se non hai risolto i tuoi nodi, non risolvi niente”, spiega Volo.

Non manca un ricordo del padre, con il quale ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi: “Era berlusconiano, c’erano confronti e scontri. Ma non è che non ci siamo mai parlati. Mi ricordo che non voleva che vedessi Rai 3. Io intanto lavoravo a Mediaset, dopo le Iene però tornavo a casa a fare il pane con lui in bottega. Mi ha insegnato la disciplina”.