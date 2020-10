Eugenia di York ha indossato l’abito perfetto per l’autunno 2020.

Il vestito scelto da Eugenia è il modello Romilly firmato Claudie Pierlot e costa 285 euro.

Per la sua uscita nel quartiere Mayfair, la sorella di Beatrice ha indossato il capo a fantasia floreale abbinandolo a un cappotto del brand Maje Paris e a un paio di stivali neri con tacco.

Si tratta di un outfit déj’à vu, perché la futura mamma lo ha sfoggiato già nel giugno 2018.

L’abito per ora è andato sold out, quindi impossibile da acquistare, ma sul sito della stilista ci sono molti modelli simili.

Eugenia di York è incinta, l’annuncio.

Il prossimo 12 ottobre Eugenia e il marito Jack festeggiano il loro secondo anniversario di matrimonio.

La scorsa settimana la principessa ha annunciato di essere incinta e lasciato intendere che partorirà all’inizio del 2021.

Eugenia è figlia del principe Andrea, duca di York, terzogenito di Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, e di Sarah Ferguson, nonché sorella di Beatrice, che di recente ha sposato l’immobiliarista anglo-italiano Edoardo Mapelli Mozzi.

“Il Duca di York, Sarah, Duchessa di York, i signori Brooksbank, la Regina e il Duca di Edimburgo sono felici di questa notizia”, si leggeva nel messaggio scritto a nome dei genitori di entrambi i coniugi e dei nonni di lei.

Il nascituro, o la nascitura, sarà all’11esimo posto nella lista dei pretendenti al trono britannico.

Sarà il nono bisnipote della 94enne Elisabetta dopo la nascita di Archie, primogenito dei duchi di Sussex, Harry e Meghan.

La nascita dell’ultimo arrivato in casa Windsor arriva in un momento molto critico per la famiglia reale.

Restano le tensioni innescatesi nella famiglia reale per la ‘fuga’ in America di Harry e Meghan.

Ma soprattutto lo scandalo che ha investito il nonno del bebè in arrivo: il principe Andrea, già escluso dai doveri ufficiali di corte per i sospetti di coinvolgimento dello scandalo sessuale Epstein.