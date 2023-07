Elisabetta Canalis sfata il mito della gravidanza felice: “No ricordi wow”

Elisabetta Canalis sfata il mito della gravidanza felice durante una puntata di “Mamma dilettante“, il podcast sulla maternità di Diletta Leotta, che a breve diventerà mamma. “No, non mi è piaciuta la gravidanza”, spiega l’influencer, che non ha considerato quei nove mesi di attesa una parentesi rose e fiori. “Non hai un ricordo wow della gravidanza? Non sono stati nove mesi pazzeschi?”, chiede Leotta alla showgirl. La risposta dell’ex velina è controcorrente: non ha un ricordo particolarmente bello della gravidanza. E puntualizza: “L’unica cosa bella era sapere che mia figlia stava bene perché quella era la cosa più importante”.

“Ero spaventatissima, sembrava un alieno” rivela Elisabetta sui primi mesi della gestazione. E anche quelli da neomamma sono stati vissuti con ansia e apprensione: “Ero terrorizzata, sentivo di tutti questi bambini che cadono. Ho iniziato a godermela dai sei mesi in su perché a quell’età i bambini iniziano a interagire di più. L’età più bella? Dai tre anni in su: i bambini dovrebbero nascere già di tre anni”.

Sui cambiamenti del suo corpo ha detto: “Avevo momenti in cui ero giù perché vedi il corpo che cambia tanto. La parte estetica è stata difficile da superare. Inoltre ho avuto dolori: ho avuto il colpo della strega mentre ero in viaggio da Miami a Milano, non riuscivo a stare in piedi e non riuscivo a stare seduta”.

Il divorzio tra Elisabetta Canalis e l’ex marito Brian Perri

Lo scorso marzo Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno annunciato la fine del loro matrimonio. L’addio tra l’ex velina e il chirurgo americano è stato ufficializzato dalla coppia, dopo che da mesi si vociferava di una loro crisi e una nuova relazione della modella con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Secondo il sito del Tgcom24, i due avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, nata sette anni fa.

La showgirl non avrebbe avanzato nessuna richiesta di mantenimento. Per il momento, Elisabetta Canalis non tornerà a vivere in Italia. Proseguirà la sua vita a Los Angeles, probabilmente per permettere alla figlia di vedere periodicamente il padre. Vivrebbero però già in case separate.