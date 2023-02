Elisabetta Canalis in Alberta Ferretti alla MFW (foto)

Elisabetta Canalis sfoggia un incredibile abito Alberta Ferretti in occasione della sfilata della Maison durante la Milan Fashion Week Womenswear Autunno-Inverno 2023/2024. La Canalis appare in splendida forma alla Settimana della moda milanese a/i 20223. Ha scelto un look firmato Alberta Feretti sui toni dell’arancione composto da un pantalone largo e la parte sopra con cut-out e sbuffi di stoffa. Un look fresco ma allo stesso tempo sensuale per la showgirl, che è tornata in Italia per assistere alle sfilate della Milan Fashion Week.

Nelle foto postate da Elisabetta Canalis su Instagram, la showgirl appare radiosa. Negli ultimi tempi, molti siti di gossip hanno parlato di una sua possibile rottura con il marito Brian Perri. I due si sono sposati nel 2014 in Sardegna, la terra di Elisabetta, per poi andare a vivere a Los Angeles, dove Brian lavora come medico. Sette anni fa sono diventati genitori di Skyler Eva.

Una nascita che ha riempito di gioia la modella, per la quale è stata la prima gravidanza. “Sono fortunata. La mia vita da moglie è bellissima. La temevo, invece sono molto felice” ha detto l’ex Velina nel salotto di Verissimo in una intervista di alcuni anni fa.

Nonostante nessuno dei due abbia confermato la rottura, secondo il settimanale Oggi ci sarebbe un’alta probabilità che tra i due ci sia aria di crisi. Per ora, godiamoci i look incredibili di Elisabetta Canalis durante la MFW.