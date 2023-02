Elena Sofia Ricci età, chi è il marito e i motivi della presunta separazione

Quanti anni ha Elena Sofia Ricci? E chi è il marito, con cui si è separata pochi mesi fa? Elena Sofia Ricci è la protagonista della nuova serie tv “Fiori sopra l’inferno” in onda su Rai 1 in prima serata. Scopriamo qualcosa in più su questa grande attrice italiana.

Elena Sofia Ricci è tra le attrici italiane più famose e professionali. Nata a Firenze, la Ricci ha interpretato negli anni dei ruoli che l’hanno resa celebre. Attrice professionale e discreta, della sua vita privata di conosce ben poco visto che ha sempre tenuto alla sua privacy.

Elena Sofia Ricci età e premi vinti in carriera

Nata il 29 marzo del 1962, l’attrice compirà tra poco 61 anni. Attrice incredibilmente brava, durante la sua carriera ha vinto tre David di Donatello, di cui due per la Miglior attrice protagonista, per Ne parliamo lunedì nel 1990 e per Loro nel 2019, e uno per la Migliore attrice non protagonista, per Io e mia sorella nel 1988. Ha vinto anche 3 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 4 Ciak d’oro, 1 Grolla d’oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto.

Chi è il marito Stefano Mainetti

Elena Sofia Ricci ha avuto due matrimoni nella sua vita. L’attrice è stata sposata la prima volta e per un solo anno con Luca Damiani, poi ha vissuto una lunga storia d’amore con Pino Quartullo da cui è nata la sua prima figlia, Emma. Dopo la fine della storia con Pino Quartullo ha trovato di nuovo l’amore con il compositore Stefano Mainetti: i due si sono sposati nel 2003 e dalla loro unione è nata Maria. L’attrice e il compositore hanno vissuto una intensa storia d’amore, che secondo dei rumors lanciati da Today oggi sarebbe giunta al capolinea.

Nonostante infatti non ci sia mai stata alcuna conferma, stando a quanto ha fatto sapere una fonte a Today, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sarebbero lasciati e sarebbero prossimi alla separazione ufficiale.

La scelta di prendere strade diverse sarebbe stata presa di comune accordo e dettata da una crisi ormai irreparabile. Nessuno dei due, per il momento, ha confermato o smentito ufficialmente la notizia.