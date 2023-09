Donald Trump vuole un confronto con Meghan Markle. Il motivo? Secondo l’ex presidente americano la duchessa del Sussex non si sarebbe comportata in modo rispettoso verso la defunta regina Elisabetta. Il tycoon ha detto al conduttore radiofonico Hugh Hewitt che gli piacerebbe però discutere con Meghan, sottolineando che non ha apprezzato il suo modo di approcciarsi alla corona britannica.

In passato Trump ha criticato Meghan e Harry per essere “irrispettosi” nei suoi confronti. Ma non si tirerebbe indietro per un faccia a faccia con la duchessa. “Prepariamolo. Andiamo a fare qualcosa. Mi piacerebbe discutere con lei. Mi piacerebbe”, ha detto a Hewitt. “Non mi è piaciuto il modo in cui ha trattato la regina. Sono diventato molto amico della Regina. Era una donna incredibile”, ha detto l’ex presidente. Precedentemente Trump aveva detto di Meghan: “Non sono un suo fan fin dal primo giorno. Penso che Harry venga usato e che un giorno se ne pentirà”, aveva aggiunto.

Le critiche di Meghan Markle a Trump

Allo stesso tempo, l’ex attrice non ha nascosto le sue antipatie verso l’attuale inquilino della Casa Bianca, definendolo “misogino” e “divisivo”, e ha sostenuto Hillary Clinton alle presidenziali del 2016. Insomma, tra i due c’è tutt’altro che stima reciproca ed è difficile che l’incontro possa effettivamente vedere la luce. C’è anche chi ha ipotizzato una possibile discesa in campo della duchessa in ambito politico, magari proprio alla presidenza del Paese. Meghan è ancora giovane e nulla è da escludere.

Trump, che ha reso omaggio alla defunta regina in un editoriale per DailyMail.com, ha incontrato la sovrana durante una visita di stato nel Regno Unito nel giugno 2019. All’epoca il Duca e la Duchessa di Sussex erano ancora membri della Famiglia Reale. Ma Meghan, che era stata una critica aperta a Trump e alle sue politiche prima del suo matrimonio con Harry, ha saltato gli eventi statali, citando il suo congedo di maternità. Fonte: Daily Mail.