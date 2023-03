Cosa mangia Gwyneth Paltrow in una giornata tipo

Gwyneth Paltrow ha svelato alcuni dettagli della sua dieta quotidiana. In un recente episodio del podcast “The Art of Being Well“, ospitato da Will Cole, la fondatrice di Goop ha parlato della sua routine quotidiana di benessere, compreso il cibo che mangia. “Faccio un bel digiuno intermittente“, ha detto. “Di solito mangio verso le 12. E al mattino, vado con cose che non aumenteranno il mio livello di zucchero nel sangue. Quindi, prendo il caffè”.

Dopo aver bevuto il suo caffè, l’ex attrice ha detto che mangia spesso solo una zuppa a pranzo. Nello specifico, “brodo di ossa“. Paltrow ha detto che cerca di fare almeno un’ora di allenamento nel suo programma sportivo quotidiano, che sia una passeggiata, il Pilates o l’allenamento di Tracy Anderson. “E poi entro nella sauna, quella a infrarossi per 30 minuti”. Una volta completata la sua routine di bellezza, cena presto. “Per cena provo a mangiare, secondo la paleo”. “Così tante verdure. È davvero importante per me sostenere la mia disintossicazione”.

La dieta di Gwyneth Paltrow scatena le polemiche

Tess Holliday, una modella plus size, che ha parlato apertamente della sua battaglia contro l’anoressia, ha condiviso i suoi pensieri sulla routine di benessere di Paltrow in un video pubblicato sul suo account TikTok. “Il brodo di ossa non è un pasto adatto“, dice nel video. “Per poi finire la giornata mangiando solo verdure”. Holliday afferma che Paltrow, che gestisce un marchio di benessere, ha una “piattaforma” di influenza. Rendendo note le sue abitudini potrebbe influire negativamente su una generazione più giovane e impressionabile.

“Non sono qui per giudicare cosa mette le persone nei loro corpi, soprattutto come qualcuno con un disturbo alimentare restrittivo… Ma questa me*** non è normale e sta colpendo un’intera altra generazione di giovani che pensano che mangiare come ‘GP’ sia appropriato o vada bene”, ha detto Tess.