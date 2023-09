Chi è Coco Gauff, la 19enne che ha vinto gli US Open 2023

Coco Gauff ha fatto irruzione nel mondo del tennis e ha recentemente vinto gli US Open 2023, conquistando il suo primo titolo del Grande Slam. Questo trionfo ha reso l’adolescente, appena 19enne, una delle tenniste più giovani ad aggiudicarsi il prestigioso torneo, unendosi a leggende come Serena Williams e Tracy Austin.

5 curiosità su Coco Gauff

La storia di Coco Gauff è un mix di talento, dedizione e una famiglia di atleti. Ecco cinque fatti interessanti che potresti non conoscere sulla nuova stella del tennis.

1. Genitori Atleti: I genitori di Coco, Candi e Corey Gauff, sono entrambi ex atleti. Corey ha giocato a basket alla Georgia State University, mentre Candi ha gareggiato come ostacolista ed eptatleta alla Florida State University.

2. Inizio Precoce: Coco Gauff ha iniziato a giocare a tennis all’età di soli 6 anni. Nonostante suo padre avesse originariamente sognato che seguisse le sue orme nel basket, Coco ha sviluppato una passione per il tennis dopo aver visto Serena Williams vincere gli Australian Open del 2009.

3. Soprannome Coco: Il vero nome di Coco Gauff è Cori Gauff, ma è diventata famosa con il soprannome “Coco”. Questo soprannome è stato scelto quando era ancora giovane ed è rimasto con lei finora.

4. Giovanissima Milionaria: Nonostante la sua giovane età, Coco Gauff è già milionaria. Ha guadagnato oltre 8 milioni di dollari solo in premi in denaro, senza contare i suoi contratti di sponsorizzazione e i lavori occasionali come attrice, incluso un ruolo da controfigura di Serena Williams in uno spot pubblicitario della Delta.

5. Volto di New Balance: Coco Gauff ha stretto una partnership con New Balance all’età di 14 anni nel 2018 e successivamente ha rinnovato il suo contratto con il marchio sportivo. Questa collaborazione ha portato alla creazione delle sue esclusive sneaker Coco CG1 “All in the Family”, che ha indossato durante importanti tornei come le finali WTA.

Coco Gauff è senza dubbio una delle nuove promesse del tennis mondiale, e il suo futuro nel mondo dello sport sembra luminoso. Con il suo talento e la sua determinazione, potrebbe continuare a conquistare i cuori dei fan e a collezionare trofei nel corso degli anni. Restate sintonizzati per vedere cosa ha in serbo per il futuro della sua carriera tennistica.