Fin dalle sue prime apparizioni al fianco di mamma Carolina, Charlotte Casiraghi ha dato prova di essere un’icona di stile incomparabile.

Non è un caso se Chanel l’ha ingaggiata come nuova ambassador, mostrandola agli occhi del mondo come prototipo di donna che mademoiselle Coco avrebbe certamente apprezzato e gratificato.

La vita della monegasca non è stata facile, considerando che è rimasta orfana di padre a soli 4 anni. Commentando quel tragico evento ha detto:

“La perdita ci induce ad attingere al nostro coraggio per superare la paura della perdita stessa. Quindi forse è mio padre che mi ha dato questo coraggio. È una persona che ricordo essere stata molto coraggiosa”.

5 motivi per cui Charlotte Casiraghi è l’icona di stile del momento.

In un mondo in cui tutte le celebrities aprono al mondo le porte delle loro vite tramite i social network, la monegasca ha scelto una strada completamente diversa, optando per la discrezione totale.

Il suo modello disconnesso dalle nuove forme di comunicazioni digitali invita alla riflessione e propone una via alternativa alla popolarità a tutti i cost. Perché non provare a seguire le sue orme?

Charlotte Casiraghi è una donna di grande cultura e un’accanita lettrice. Attraverso la sua collaborazione con Chanel sta riportando in auge l’importanza dei libri, rendendoli affascinanti e oggetti must have.

Sì al trucco, ma senza mai esagerare. Se indossa il rossetto rosso, i suoi occhi saranno super naturali. Nelle sue ultime apparizioni in pubblico, la monegasca ha sfruttato l’espressività del suo volto ai massimi livelli e a quel punto un tocco di blush è stato più che sufficiente.

Charlotte Casiraghi veste Chanel sin da quando era piccola, ma questo non le ha vietato di presentarsi in tv con una semplice camicia bianca e un pantalone di jeans. Tutto il resto è fascino.

Vantarsi anche no! Charlotte è talmente sicura della sua persona che raramente si è mostrata oltre il limite, mostrando anche solo un briciolo di insicurezza. Poche parole, ma ricchissime sempre di significato.