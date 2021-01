Charlotte Casiraghi è una delle icone di stile e bellezza più apprezzate degli ultimi anni.

Nelle scorse settimane la maison Chanel l’ha scelta come testimonial per l’era “post Karl” e la mossa è quanto mai oculata, considerando che la monegasca rispecchia a pieno lo stile della casa di moda.

La figlia di Carolina di Monaco è molto restia nel condividere con il resto del mondo informazioni sulla sua vita privata, routine di bellezza inclusa.

Tuttavia, siamo riuscite a scovare un’intervista del 2014 con Vogue durante la quale la nipote di Grace Kelly ha svelato qualche dettaglio sui prodotti di bellezza da lei amati.

Tra questi c’è l’olio di magnolia del brand Leonor Greyl, da usare sia per il viso che per il corpo.

Il prodotto amato da Charlotte Casiraghi è caratterizzato da una fragranza di note floreali e muschiate di magnolia.

Ricco di provitamina A e olio botanici, l’olio è formulato per neutralizzare e prevenire la pelle secca e lenirla dopo l’esposizione al sole.

E’ ideale per i massaggi o per calmare la pelle dopo la ceretta perché lascia la pelle morbida e liscia, piacevole al tatto.

Potete acquistare il prodotto anche on line, per esempio sul sito Look Fantastic è in vendita a 35,95 euro.

Ci sono anche altri prodotti della stessa linea, come lo shampoo e il pre shampoo.

Altri oli per capelli da provare per una chioma al top.

Se avete dei capelli particolarmente danneggiati, vi consigliamo l’Olio Elixir Ultime L’Original di Kérastase, un prodotto multiuso senza risciacquo che rende più belle le ciocche spente.

Il prodotto dona un’intensa nutrizione ed una protezione termica fino a 230°.

Altro olio valido è Sp Wella Luxe Oil, elisir ricostruttivo contenente oli pregiati, che trasformano la capigliatura senza appesantirla, rinforzandola e preservandone l’idratazione.

Date un’occhiata anche a Orovivo di Biopoint, un prodotto che contiene olio di argan, olio di cipero e olio di semi di lino.