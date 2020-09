Felix Winckler, l’ex fidanzato di Charlotte Casiraghi, si è sposato lo scorso sabato 19 settembre con Irene Forte a Londra.

La neo sposa ha condiviso i momenti più belli delle nozze sul suo account Instagram.

Inizialmente il matrimonio si sarebbero dovuto svolgere in Sicilia, ma alla fine è stato celebrato a Londra.

Per le sue nozze Irene ha fatto una scelta insolita ma non per questo meno stilosa.

Nelle foto appare con un completo di Yves Saint Laurent, abbinato a un cappellino con velo di Jane Taylor London e tacchi Aquazzura.

La sposa è la figlia del famoso fondatore del gruppo alberghiero Rocco Forte.

L’avvocato belga aveva vissuto una storia d’amore con Charlotte Casiraghi tra il 2004 e il 2007.

Oggi la principessa monegasca è sposata con Dimitri Rassam e insieme hanno un bambino di nome Balthazar.

Il matrimonio di Charlotte Casiraghi.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati sabato 1° giugno 2019.

Un matrimonio che ha suggellato la loro storia d’amore dopo l’arrivo del primo figlio della coppia.

Per il suo “sì” la monegasca ha indossato due diversi abiti.

Il primo per la cerimonia civile a Palazzo Grimaldi.

Un vestito corto a manica lunga decorato con tre fiocchi, firmato da Anthony Vaccarello, direttore creativo di Yves Saint Laurent.

Per la festa nuziale la figlia di Carolina di Monaco ha invece optato per un abito Chanel, maison che ha vestito anche le mamme degli sposi, la stessa Carolina e Carole Bouquet.

La relazione con Gad Elmaleh.

Nel dicembre 2011 la monegasca ha iniziato una relazione con l’attore Gad Elmaleh.

La coppia ha un figlio insieme, Raphaël, nato il 17 dicembre 2013.

La storia tra i due è terminata nell’estate del 2015 ma sembra che siano rimasti in buoni rapporti.

C’è poi stata una relazione con il regista Lamberto Sanfelice, per il quale Charlotte si era anche trasferita a Roma.