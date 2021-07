L’ex First Lady francese Carla Bruni è apparsa sul red carpet del Festival di Cannes lo scorso martedì.

Ancora una volta, lo stile e l’eleganza di “Carlà” lasciano il segno. Con un abito firmato Céline monospalla, l’ex indossatrice e cantante ha dato filo da torcere a tante altre colleghe presenti in riviera.

La modella, 53 anni, che ha sposato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, 66 anni, nel 2008, ha indossato un abito azzurro e argento per la prima di “Annette“.

Sul red carpet Carla Bruni ha anche incontrato quella che viene da lei stessa considerata come una pseudo gemella mancata, la top model Bella Hadid, numerose volta a lei paragonata dai fashion addicted.

Annette, il film evento a Cannes.

‘Annette’, il film di Leos Carax cheha aperto il Festival di Cannes (6-17 luglio), uscirà in Italia con I Wonder Pictures che lo distribuirà nelle nostre sale in collaborazione con Koch Media e Wise Pictures.

Definito dal presidente del Festival di Cannes Pierre Lescure “un evento, come ogni film di Leos Carax, il regalo che gli amanti del cinema e della musica stavano aspettando”, ‘Annette’ è un musical rock in piena regola, secondo la dichiarazione degli Sparks, autori della colonna sonora originale.

Leos Carax, famoso per i suoi film ‘estremi’ (Rosso Sangue, Gli amanti del Pont-Neuf, Holy Motors), torna a dirigere un film, ancora una volta diverso da tutti gli altri e il primo in lingua inglese.

Nel cast Adam Driver (candidato all’Oscar per Storia di un matrimonio e BlacKkKlansman) è Henry, uno stand-up comedian dotato di un brutale senso dell’umorismo; Marion Cotillard (premio Oscar per La vie en rose) è Ann, una cantante di fama internazionale.

I due vivono a Los Angeles e sono una coppia perfetta: liberi e affascinanti. Ma con la nascita della loro figlia Annette, una bimba con un dono unico ed eccezionale, la loro vita cambia.