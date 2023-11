Camilla, per la prima volta i suoi nipoti invitati a Sandringham per Natale

Re Carlo sta invitando i figli e i nipoti di sua moglie, la regina Camilla, al raduno annuale delle vacanze della famiglia reale a Sandringham. Come ogni anno, il giorno di Natale, i membri della famiglia reale si recano in chiesa a St. Mary Magdalene e poi tornano a Sandringham House per un pranzo festivo. Secondo quanto reso noto da ITV, citata da People, i figli di Camilla – Tom Parker Bowles e Laura Lopes – e altri membri della famiglia della regina si uniranno al pranzo per la prima volta quest’anno. Sembra che i reali siederanno nella sala da ballo più grande anziché in quella da pranzo, proprio in virtù di questa novità.

Scrive il giornalista Chris Ship che “la lista degli invitati di coloro che parteciperanno al pranzo di Natale a Sandringham House è stata radicalmente modificata – e includerà per la prima volta molti membri della famiglia della regina Camilla”. “La Regina ha invitato i suoi figli e nipoti quest’anno, il che è diverso dagli anni precedenti”.

Il report aggiunge che anche Sarah Ferguson, la duchessa di York (che ha ospitato lunedì lo spettacolo This Morning di ITV) potrebbe unirsi al pranzo. Come l’anno scorso, lei e il suo ex marito, il fratello di re Carlo, il principe Andrea, soggiorneranno a Wood Farm nella tenuta di Sandringham, insieme a tutte le loro figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia, e i loro figli che potrebbero essere lì. Buckingham Palace non ha commentato l’accordo.

In passato Camilla lasciava la reunion natalizia della famiglia reale nel pomeriggio per trascorrere del tempo con i suoi figli e nipoti durante le vacanze. Ma la biografa reale Ingrid Seward aveva dichiarato sempre a People che l’anno scorso che la regina Camilla avrebbe avuto un ruolo importante nell’ospitare i festeggiamenti nella prima stagione di vacanze dalla morte della regina Elisabetta. Seward dice che Camilla “sarà una presenza reale” – “non può permettergli di organizzare il suo primo Natale da solo”.​