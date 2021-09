La cantante Britney Spears ha annunciato sui social il suo fidanzamento ufficiale con il personal trainer Sam Asghari, raccogliendo in poche ore oltre un milione e mezzo di visualizzazioni.

La cantante, 39 anni, ha postato su Instagram un breve video in cui mostra l’anulare con un anello di diamanti e commenta: “Non ci posso credere!”.

Accanto a lei Sam Asghari, 27 anni che, a sua volta, ha postato sul suo profilo una foto in cui bacia la Spears e mostra il dito con l’anello.

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2016, quando si sono esibiti insieme nel video musicale del suo successo “Slumber Party”.

La pop star ha due figli da un precedente matrimonio con il rapper Kevin Federline e ha avuto un breve matrimonio con l’amico d’infanzia Jason Alexander, che è stato annullato dopo appena 55 ore.

Il padre di Britney Spears rinuncia al suo ruolo di tutore.

Il padre della cantante, Jamie Spears, ha accettato di rinunciare alla tutela sulla figlia. “E’ una importante vittoria e un passo avanti verso la giustizia”, ha esultato il nuovo legale della popstar, Mathew Rosengart.

Anche se Jamie non ha indicato la data in cui Britney potrà riprendere il controllo della sua vita: “Risolte alcune faccende il signor Spears sarà nelle condizioni di farsi da parte”, si legge nei documenti presentati in tribunale: “Ma non ci sono circostanze urgenti che giustifichino una sua immediata sospensione”.

Britney è sotto tutela legale dal 2008: quell’anno, dopo un paio di clamorosi e pubblici crolli mentali, il padre ottenne dalla Corte di sottoporla alla “custodianship”, un istituto legale applicato usualmente a persone molto anziane o gravemente malate.

Contro il parere dei fan, la famiglia ha sempre sostenuto che la tutela legale ha salvato la vita e le finanze della popstar. E’ circolata in rete con slo slogan “Free Britney”.