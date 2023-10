l prossimo 24 ottobre, Britney Spears rivelerà dettagli intimi della sua vita nel suo nuovo memoir “The Woman in Me”. Tra le rivelazioni più sorprendenti, la popstar parlerà apertamente della sua relazione con Justin Timberlake, svelando una decisione difficile che ha influenzato il loro passato. Vediamo più da vicino la storia di Britney Spears e Justin Timberlake, la rivelazione dell’aborto e sul controllo esercitato dalla famiglia della popstar.

La Rivelazione dell’Aborto

Britney Spears confessa che durante la sua relazione con Justin Timberlake, ha affrontato una gravidanza inaspettata. Nel memoir, la cantante afferma di aver voluto tenere il bambino, ma Timberlake era contrario. “Justin non era affatto felice della gravidanza. Diceva che non era pronto a che ci fosse un bambino nella nostra vita e che eravamo troppo giovani”, scrive la popstar. Afferma anche che, se fosse stata solo per lei, avrebbe tenuto il bambino.

Il controllo familiare

Spears attacca il padre Jamie e il resto della famiglia per il controllo esercitato su di lei per 13 anni. Rivela di sentirsi come un “robot” e che la custodia legale le ha privato della libertà e dell’essere donna. “Ero diventata una entità. Ho sempre sentito la musica nelle mie ossa e nel sangue: loro me l’hanno rubata”, afferma con amarezza.

Le riflessioni di Britney Spears

Britney Spears, oggi 40enne, riflette sulla gravidanza dicendo che, a posteriori, forse l’aborto non fu la giusta decisione, ma Timberlake era così sicuro di non voler essere padre. Parlando degli anni della custodianship, la popstar spiega che il controllo della famiglia la costringeva a regredire all’infanzia, impedendole di comportarsi come un’adulta.

La Liberazione di Britney

Dopo la testimonianza appassionata nel giugno 2021, Britney Spears ha ottenuto la revoca della custodianship. Nel memoir, annuncia di essere finalmente libera di parlare della sua storia senza conseguenze. Si rivolge ai fan dicendo: “Niente più complotti e niente più bugie. Sono io, finalmente in controllo del mio passato, del mio presente e del mio futuro”.

Il memoir di Britney Spears promette di svelare dettagli scioccanti della sua vita, dalla relazione con Timberlake alla battaglia legale per la libertà. La sua voce liberata è un atto di giustizia per i fan e un’opportunità per la popstar di riaffermare il controllo sulla sua narrazione e sulla sua vita.