Kate Middleton è “una di noi” quando si tratta di trovare i giusti prodotti di bellezza.

Secondo quanto riferito dall’Evening Standard, la Duchessa di Cambridge sarebbe una fan dell’olio di rosa canina fin dalla nascita della Principessa Charlotte.

Sarah Brown, fondatrice del marchio di bellezza Pai, il cui olio di rosa canina è un best-seller, spiega al quotidiano londinese:

“L’olio di rosa canina è una meraviglia multi-tasking da cui trarrà beneficio qualsiasi pelle che ha bisogno di essere potenziata o riparata”.

“È ottima per imperfezioni, pelle secca, danni del sole, l’elenco potrebbe continuare all’infinito”.

“È uno di quei prodotti di cui tutti hanno bisogno nel loro mobiletto del bagno”.

L’olio è ricco di omega (3, 6, 7 e 9) e carotenoidi, poi tretinoina, un tipo di retinoide che aiuta il ricambio delle cellule della pelle più rapidamente.

Ha anche acido linoleico, un tipo specifico di acido grasso che aiuta a curare l’acne.

Brown raccomanda di usare il prodotto dopo aver pulito il viso e con la pelle ancora umida.

“Mescolo anche una goccia nella mia crema per le mani per aiutare a contrastare gli effetti del lavaggio e della sanificazione molto frequente in questo momento”.

“Mi ha davvero aiutato a mantenere le mani e le unghie in buone condizioni”.

Altri prodotti di bellezza amati da Kate Middleton.

Il giorno delle sue nozze reale, Kate Middleton ha usato niente meno che Xen-Tan Instant Bronzing Mist per ottenere il suo aspetto naturale.

Il prodotto costa 40, 95 euro e si attiva dopo tre ore dall’applicazione.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato all’ex first lady Michelle Obama.

Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel, che su Amazon è in vendita a poco di 44 euro per un formato da 15 ml, dunque molto piccolo.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian.