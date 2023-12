Blake Lively, ha recentemente riunito il cast dell’ormai cult film “4 amiche e un paio di Jeans”, in cui interpretava Bridget, per un evento speciale. In questa straordinaria reunion, Blake ha catturato l’attenzione di tutti con un look straordinario e lussuoso, sfoggiando un abito firmato Oscar de la Renta.

Blake Lively e la reunion

Per coloro che erano adolescenti nei primi anni Duemila, il film “4 amiche e un paio di Jeans” rappresenta un’icona di quell’epoca. Diretto da Ken Kwapis e basato sul romanzo di Ann Brashares, il film ha lanciato alcune delle attrici emergenti più di successo dei giorni nostri: Blake Lively, Alexis Bledel, Amber Tamblyn e America Ferrera. Vent’anni dopo, le quattro amiche si sono riunite per celebrare il successo e la crescita personale di ognuna, scatenando l’entusiasmo su Instagram.

L’omaggio di Blake in stile Barbiecore

In onore del recente successo cinematografico “Barbie”, in cui tra le protagoniste c’è anche America Ferrera, le quattro amiche hanno organizzato una reunion epica, evidenziando quanto siano cresciute e diventate donne di successo. Blake Lively, sempre impeccabile nel suo stile inconfondibile, ha scelto di omaggiare l’occasione con un abito da favola in perfetto stile Barbiecore, un trend lanciato da Margot Robbie.

L’eleganza di Oscar de la Renta

La scelta di Blake per l’evento è stata un abito firmato Oscar de la Renta, un’icona della moda di lusso. L’abito era composto da un top senza maniche e una gonna pomposa in piume, entrambi nella tonalità iconica di rosa Barbie. Per completare il look, Blake ha indossato guanti in raso fino al gomito, una pochette a forma di fiocco firmata Judith Leiber e scarpe con punta rosa shocking di Malone Souliers.

Icona di Stile

Blake Lively è rinomata per essere una delle meglio vestite di Hollywood, e questa occasione non è stata un’eccezione. Il suo abito lussuoso e glamour ha dimostrato ancora una volta il suo senso unico della moda e il suo irresistibile sex appeal. La scelta di Oscar de la Renta ha confermato la sua predilezione per il lusso senza compromessi.