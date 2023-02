Blake Lively ha partorito? In una foto apparsa su Instagram, l’attrice si mostra senza pancione e racconta di essere stata “impegnata” durante il Superbowl. People conferma: “È nato il quarto figlio della coppia” Blake Lively e Ryan Reynolds.

Nessuna notizia ufficiale da parte di Blake Lively, Ryan Reynolds o lo staff della coppia, ma sembra proprio che sia nato il loro quarto figlio. Nelle ultime ore infatti l’attrice si è mostrata su Instagram e non si può non notare che sia senza pancione. “La domenica del Bowl 2023 è stata impegnativa” ha scritto l’attrice come commento della foto in cui appare con il marito Ryan Reynolds e la suocera Tammy.

Il magazine americano People conferma la nascita del quarto figlio della coppia, anche se ancora non si sa né il sesso né il nome del nuovo arrivato in famiglia.

La foto di Blake Lively senza pancione

Blake Lively, la quarta gravidanza annunciata sul red carpet

La quarta gravidanza di Blake Lively è stata annunciata dalla coppia lo scorso settembre, quando è apparsa sul red carpet della decima edizione del Forbes Power Women’s Summit in evidente stato di gravidanza.

Lei e il marito Ryan Reynolds si sono conosciuti nel 2010 sul set di Lanterna Verde. Iniziarono una relazione nell’ottobre 2011. La coppia si è sposata il 9 settembre 2012, alla Boone Hall di Mount Pleasant, nella Carolina del Sud. Con l’arrivo del nuovo nato, hanno 4 figli: il primogenito James, Inez, Betty e la new entry di cui non si sa ancora né il sesso né il nome.

Lively è cresciuta sul set. Sua madre era una talent scout, il padre Ernie un attore, come i suoi fratelli e fratellastri Eric, Robyn, Jason e Lori. L’ex protagonista di Gossip Girl non ha mai studiato recitazione ma i genitori, non potendo permettersi una babysitter, la portavano spesso sul set ad assistere alle loro lezioni di recitazione.